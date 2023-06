F1 | Ocon con un set di intermedie in meno: “Sarà una FP3 in salita"

La prima giornata di prove libere in Canada non ha propriamente sorriso all’Alpine, complici due problemi che hanno messo fuori gioco entrambe le vetture nelle prime sessioni di libere. Nella FP1, un problema al volante di scorta ha costretto Pierre Gasly a parcheggiare la sua vettura a bordo pista dopo solo sette curve, anche se, fortunatamente, il guasto al sistema di telecamere a circuito chiuso del circuito ha limitato i danni facendo sì che nessun’altro pilota potesse scendere sul tracciato.

Nel turno pomeridiano, invece, a doversi fermare è stato l’altro portacolori della squadra transalpina, Esteban Ocon, il quale non ha così potuto completare le simulazioni di qualifica e quelle sulla lunga distanza. Il francese ha dovuto parcheggiare la sua A523 a causa di un calo improvviso di pressione dell’acqua, con perdendo così la possibilità di girare quando l’asfalto stava progressivamente migliorando.

“Una giornata difficile per noi. Ovviamente non era quello che volevamo perché non abbiamo fatto molti giri come tutti nelle FP1, ma anche nelle FP2 abbiamo faticato perché abbiamo fatto solo un run e purtroppo questo ci danneggerà domani", ha spiegato Ocon al termine delle libere.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il pilota transalpino ha fatto riferimento anche alla giornata di sabato, un aspetto che non è riferito solamente al fatto di non aver potuto girare con continuità, ma anche un monito per il possibile arrivo della pioggia. Infatti, non avendo potuto girare quando la pista era stata dichiarata bagnata dalla direzione gara, Ocon non ha avuto l’opportunità di girare con le mescole intermedie, perdendo così la possibilità di ottenere un set di gomme a banda verde per la terza sessione di prove libere. Un destino simile a quello di Nico Hulkenberg, il quale è stato anch’egli costretto a parcheggiare la propria monoposto a causa del cedimento del motore sulla sua VF-23.

Curiosamente, anche i due piloti della Williams non sono scesi in pista con le intermedie nonostante non abbiano accusato alcun problema, mentre tutte le altre vetture hanno completato almeno una tornata su quella tipologia di copertura, potendo così reclamare un set extra per la terza sessione di libere. Secondo il regolamento, infatti, “in ogni gara in cui non è prevista una sessione sprint, se la FP1 o la FP2 sono dichiarate bagnate, un treno supplementare di pneumatici intermedi sarà messo a disposizione di qualsiasi pilota che abbia utilizzato un treno di pneumatici intermedi durante una delle due sessioni”.

In tali circostanze, al termine della FP3 un set di gomme intermedie usato dovrà essere restituito prima dell’inizio delle qualifiche, ma con la pioggia che ha colpito il tracciato sin dalle prime ore del sabato, avere un treno in meno potrebbe rivelarsi uno svantaggio considerevole.

Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Patrick Vinet / Motorsport Images

Un altro scenario previsto dal regolamento indica che la FIA potrebbe garantire un set addizionale di intermedie a tutti i piloti, ma solo nel caso in cui né la FP1 che la FP2 siano state dichiarate bagnate, come era successo in Spagna.

“Cominceremo la giornata con una pallottola nel piede, perché non avremo un set di gomme intermedie in più che gli altri potrebbero avere dopo oggi. Quindi, probabilmente, nelle FP3 girerò meno degli altri”, ha spiegato Ocon.