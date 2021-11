F1 | Ocon cambia power unit: in Messico parte ultimo

Il valzer dei cambi motore al Gran Premio del Messico 2021 di Formula 1 continua senza sosta. Esteban Ocon sostituirà la propria power unit e partirà in fondo alla griglia nella gara di domani.

Alpine ha annunciato questo pomeriggio che Ocon introdurrà la quarta power unit della sua stagione, dunque incorrerà in una penalità che lo costringerà a partire dal fondo della griglia.

Ocon non sostituirà solo il motore termico, ma tutte le componenti della power unit dovendo comunque partire dal fondo come prevede il regolamento sportivo.

"Esteban avrà un nuovo motore al Gran Premio del Messico, il quarto della stagione", ha fatto sapere Alpine con un comunicato stampa piuttosto breve. "Tutte le componenti della power unit saranno nuove per qualifiche e gara".

Ricordiamo che in questo weekend hanno cambiato motore anche Lando Norris della McLaren, Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri e Lance Stroll dell'Aston Martin.

In più George Russell dovrà scontare 5 posizioni di penalità in griglia per aver sostituito il cambio dopo le prove libere di ieri. La Williams ha notato un guasto alla trasmissione usata ieri dal pilota britannico e, per questo motivo, ha deciso di sostituirlo con una nuova.

Esteban Ocon, Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images