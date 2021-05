Ocon: "Migliorati molto grazie al grande lavoro sul setup"

Caso isolato o crescita reale? A questa domanda solo il tempo potrà rispondere. Quello che è certo, è che Esteban Ocon oggi partirà dalla quinta posizione della griglia del GP di Spagna di Formula 1. Il francese in forza all'Alpine è stata la vera sorpresa del sabato catalano, capace di rifilare quasi sei decimi al suo compagno di team, Fernando Alonso, che partirà in decima posizione.

La gioia per il risultato conquistato è evidente sul volto di Esteban. "É la conferma che stavamo cercando. Lo scorso anno abbiamo avuto un fine settimana difficile, a Barcellona, ma oggi arriviamo da una bella gara di Portimao, dove l'auto si è comportata bene. Qui, team e piloti conoscono la pista molto bene, tutti sono davvero veloci. Tra venerdì e sabato abbiamo continuato a spingere, migliorando dei piccoli particolari della monoposto, e siamo davvero felici di aver dimostrato un passo da top5. Tutti, a Enstone e Viry, hanno svolto un gran lavoro, e penso che per noi le cose potrebbero andare ancora meglio rispetto a Portimao", commenta Ocon.

Sono trascorse solamente tre gare da inizio anno, ma Esteban sembra mentalmente più solido e a suo agio rispetto al 2020. E, tutto ciò, con un compagno di team ingombrante come Fernando Alonso. "Non sono cambiato rispetto alla passata stagione. Ciò che abbiamo modificato sono l'approccio e l'esperienza acquisita, grazie alla quale conosciamo meglio la vettura. Ho anche un diverso team di persone vicino a me, ci troviamo molto bene e stiamo ottenendo buoni risultati".

La A521, in occasione dei test invernali in Bahrain è stata tra le monoposto apparse con maggiori difficoltà rispetto alla stagione 2020. In queste prime uscite del 2021, tuttavia, il team di Davide Brivio non si è fermato un solo istante, continuando ad innovare e portare nuove soluzioni. "Abbiamo portato alcuni aggiornamenti ad Imola, che ci hanno consentito di avere uno step dal punto di vista delle performance ma, soprattutto, ci hanno consentito di conoscere e capire meglio la monoposto. Continuiamo ad innovare, portando aggiornamenti qui e là, ma il merito è del pacchetto generale, fatto di persone che continuano a lavorare duramente senza riposarsi".

Esteban Ocon, Alpine F1, al Parc Ferme dopo le qualifiche Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"L'atmosfera è fantastica. Siamo andati insieme in fabbrica tra le due gare per prepararci al meglio. A tutti piace riposarsi dopo il lavoro, ma stavolta nessuno ha tirato il fiato, ed è stata una situazione fantastica. Stiamo facendo un ottimo lavoro anche in termini di setup, i ragazzi capiscono quello che voglio dire e lo traducono in modifiche per bilanciare meglio la monoposto. Tutto funziona a dovere e, si, sono più a mio agio rispetto alla passata stagione. Stiamo facendo lo step in cui speravo, e sono convinto continueremo a farne".

La seconda fila, in qualifica, era un bersaglio reale. "Mi stavo migliorando nel secondo giro della Q3 ma abbiamo avuto un piccolo problema che mi ha rallentato. Sono un po' dispiaciuto per non essere quarto, ma non posso affatto lamentarmi del quinto posto. Anche se il quarto tempo era alla portata".

"Lo scorso anno qui, a Barcellona, abbiamo avuto il week end più difficile della stagione. Credo partissi quindicesimo, ma ora sono quinto, quindi abbiamo fatto un mostruoso passo avanti se andiamo a guardare anche il fatto che la macchina ad inizio anno non andava troppo bene. Possiamo dire la nostra in gara, ne sono convinto, anche per il resto della stagione. Questo è il nostro obiettivo, anche se non sarà facile".

Esteban Ocon, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non sono ovviamente in lotta per il campionato del mondo, ho ancora molto lavoro da fare. Ma quello è il mio obiettivo. Sono molto felice dei progressi fatti quest'anno, sono estremamente felice di lavorare con Fernando, di spronare il team a fare sempre meglio insieme a lui. Lui continua a spronarmi", continua Ocon.

Il sedile Mercedes attualmente occupato da Valtteri Bottas per il 2022 è un sogno per molti piloti sulla griglia. Non fa eccezione nemmeno Ocon, che del team di Brackley è stato terzo pilota nel recente passato e che ha un contratto in scadenza a fine 2021 con Alpine. "Ciò su cui mi sto concentrando al massimo è fare bene qui, con Alpine. Dobbiamo essere riconoscenti dei progressi fatti. Mi sto concentrando a fare bene e migliorarmi di gara in gara: più vai forte, più il tuo nome sarà chiacchierato, ma non mi interessa. Voglio correre qui, questa è casa mia".