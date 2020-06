Ocon: "Al debutto in Renault voglio subito dei punti"

L’attesa si è fatta davvero lunga per Esteban Ocon. Il francese di 23 anni sta aspettando il ritorno in F1 da troppo tempo e il lockdown per il COVID-19 ha decisamente prolungato i tempi con una sosta che non ha precedenti nella storia della F1.

Ha lasciato la squadra campione del mondo dove aveva un ruolo defilato di terzo pilota, perché ha voglia di tornare a lottare in pista, riprendendo il filo dalla stagione 2018 condotta in Racing Point.

Nel suo carnet ci sono 56 GP, ma finora non ha lasciato un gran segno. Adesso andrà al confronto con un compagno impegnativo come Daniel Ricciardo e dal dualismo con l’australiano avrà tutto da guadagnare e niente da perdere.

Il normanno conta di rilanciarsi con la Renault che ha fortemente voluto un pilota di passaporto transalpino:

"E’ passato un anno e mezzo in attesa di tornare di nuovo sulla griglia di Formula 1 e, quindi, sono molto eccitato per questa prima gara al Red Bull Ring. È fantastico iniziare la stagione 2020”.

Cosa ti aspetti dalla Renault?

“Abbiamo fissato i nostri obiettivi; sappiamo cosa vogliamo ottenere in pista e so cosa devo fare al volante della R.S.20. Ho lavorato molto duramente per prepararmi a questa prima gara, sono consapevole di far parte di una grande squadra e posso guidare una macchina competitiva. Non vedo l'ora di essere in pista: punteremo subito a conquistare dei punti ".