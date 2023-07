F1 | Nuovo format in Ungheria: non tutti i team sono favorevoli

Durante il Gran Premio di Ungheria previsto per questo fine settimana, in Formula 1 farà il proprio debutto l'Alternative Tyre Allocation, ovvero il nuovo regolamento sperimentale di assegnazione degli pneumatici durante il weekend di gara.

Originariamente, il primo weekend adibito a questo particolare format avrebbe dovuto essere quello di Imola dello scorso maggio ma, a causa della cancellazione dell’evento per la tragica alluvione che ha colpito il tracciato e le zone limitrofe, si è poi deciso di rimandare scegliendo un’altra data.

Con il format sperimentale, la cui proposta impone l’utilizzo della mescola hard nella Q1, della media in Q2 e della soft in Q3, l’idea è quella di risparmiare due set di pneumatici a disposizione di ogni pilota per il fine settimana, passando così tra tredici a undici treni in totale.

I treni di gomme a disposizione di ogni pilota per il fine settimana scenderanno da 13 e 11. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L’allocazione delle gomme sarà quindi suddivisa in tre set di pneumatici duri, quattro medi e quattro soft. La dotazione per il bagnato rimane invariata: quattro set di intermedie e tre full wet. Ogni pilota avrà a disposizione un totale di sette set di pneumatici per le qualifiche di sabato e la gara di domenica, con almeno un set di dure e uno di medie da conservare per la gara, come previsto dal regolamento. Dei restanti quattro set disponibili, uno sarà restituito dopo le FP1, uno dopo le FP2 e due dopo le FP3.

Le regole dell’alternative allocation sono state concepite soprattutto per migliorare l’aspetto della sostenibilità in Formula 1, riducendo il numero di treni che Pirelli deve portare in ogni weekend, per un totale di 160 pneumatici. L’esperimento con questo format verrà poi ripetuto anche in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza, dando alla Federazione e al costruttore i dati necessari per valutarne un’introduzione definitiva in futuro.

Per questo fine settimana, Pirelli ha aggiunto un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, portando a Budapest le mescole più morbide a disposizione, le quali sono uno step più soffici rispetto all’allocazione dell’anno passato. "Con l'assegnazione alternativa degli pneumatici, tutti i team avranno due set di dure, due set di medie e due set di morbide per la gara", aveva spiegato Mario Isola di Pirelli a Motorsport.com all'inizio di quest'anno.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Photo by: FIA Pool

“Quindi, possiamo andare su mescole più morbide e, anche se questo aumenta il numero di soste, hanno pneumatici a sufficienza. Con il sistema attuale, non voglio dire che sia rischioso, perché è solo che devono fare più pit-stop, ma se arrivano in gara con un solo set di dure, un set di medie e tutto il resto di morbide, e le morbide sono troppo soffici, non rappresenta una situazione ideale per la corsa. In questo caso si crea una situazione che non è naturale e non è quella che vogliamo”.

"Se le cose funzionano, le manterremo [le regole ATA], se non funzionano, torneremo a quelle precedenti. L'approccio è quello giusto perché, purtroppo, anche se si cerca di prevedere ogni possibile dettaglio, c'è sempre qualcosa che non è prevedibile".

Le squadre sono disposte a vedere come si evolveranno i nuovi regolamenti in questo fine settimana, anche se ci sono dei team che non hanno nascosto qualche dubbio in merito a questo format. Il primo a parlarne negativamente era stato qualche mese fa Max Verstappen, il quale aveva criticato soprattutto i rischi per la sicurezza nel dover girare con le gomme hard in qualifica su quei tracciati che presentano basse temperature d’asfalto.

Tom McCullough, Direttore delle prestazioni di Aston Martin Photo by: FIA Pool

"Penso che le l’alternative allocation degli pneumatici sia qualcosa di positivo cosa da provare. Credo che ai piloti non dispiaccia affatto. Già negli eventi sprint abbiamo utilizzato mescole diverse in qualifica, ovviamente a Baku e non nell'ultima gara in Austria a causa del tempo particolare”, ha detto Tom McCullough della Aston Martin.

"Si tratta solo di adattarsi a capire i diversi pneumatici e di cercare di far fare ai piloti abbastanza pratica sulle diverse mescole prima delle qualifiche e di avere comunque delle buone gomme da gara. Questa è la sfida per tutti. Penso che sia interessante provare una cosa del genere".

Il responsabile delle prestazioni dei veicoli della Williams, Dave Robson, ha ammesso di essere un po' frustrato dal fatto che ci sia una scelta obbligatoria in qualifica. "Dovremo aspettare e vedere come andrà. Preferirei sempre avere la libertà di scegliere cosa fare, ad essere onesti. Anche se a volte non lo facciamo, almeno abbiamo avuto questa opportunità”, ha raccontato a Motorsport.com.

"Più le cose vengono prescritte, meno possibilità ci sono di fare qualcosa. Ma sono aperto a vedere come va. Lo scopriremo".