F1 | Novità a Zandvoort: ecco la finta ghiaia in Curva 12

Come mostrano le immagini esclusive di Motorsport.com, l'idea è stata applicata in curva 12, la seconda parte della chicane Hans Ernst.

A seguito dei problemi riscontrati durante l’evento dello scorso anno, quando le auto hanno attraversato i cordoli e trascinato la ghiaia sul circuito causando bandiere rosse negli eventi di supporto, gli organizzatori del Gran Premio di Zandvoort hanno deciso di provare qualcosa di unico.

Per evitare i problemi vissuti la passata stagione hanno creato un'area speciale larga un metro dietro il cordolo della curva 12 dove la ghiaia è stata ricoperta da un materiale in resina. Quella che a prima vista può sembrare della semplice ghiaia, in realtà è uno strato solido.

Ghiaia a Zandvoort Photo by: Jon Noble

Questo significa che i piloti che andranno leggermente larghi in curva non porteranno i sassolini sul tracciato e quindi dovrebbe ridursi drasticamente la presenza di ghiaia in traiettoria e, di conseguenza, anche le interruzioni con bandiera rossa.

La natura liscia e irregolare di quest'area solida significa anche che offrirà un'aderenza minima, quindi i piloti saranno dissuasi dal cercare di abusarne e di avvicinarsi troppo alla ghiaia vera. Dietro questo strato di ghiaia finta è presente la normale ghiaia utile a rallentare le vetture che usciranno di pista.

Il direttore sportivo del GP d'Olanda, Jan Lammers, ha affermato che la soluzione di Zandvoort potrebbe essere adottata in altri circuiti se si rivelasse un successo.

"Per evitare che la ghiaia finisca in pista è stato fatto in modo che il primo metro sembri ghiaia, ma in realtà è un po' come l'asfalto", ha dichiarato durante un evento di anteprima con il title sponsor Heineken nella giornata di mercoledì.

"I piloti, però, non lo possono sfruttare eccessivamente perché è troppo scivoloso e sconnesso per le auto. Ma almeno si evita di portare detriti in pista e sarebbe una bella soluzione per altri circuiti".

Ghiaia a Zandvoort Photo by: Jon Noble

Fin dall'inizio i responsabili del GP d'Olanda hanno voluto mantenere le tradizionali vie di fuga in ghiaia sul circuito piuttosto che sostituirle con aree in asfalto. Lando Norris ha dichiarato come il tracciato di Zandvoort rappresenti una grande sfida dato che i piloti sanno di non avere margine di errore.

"L'aspetto positivo di questo circuito, che credo piaccia a molti piloti, è che non ci sono vie di fuga in asfalto. Hai la ghiaia e poi le barriere”.

"Ovviamente noi piloti non amiamo questa soluzione perché nessuno vuole finire nella ghiaia o in barriera, ma allo stesso tempo è il pilota a poter prendere più rischi: chi vuole rischiare di più per andare più veloce e guadagnare tempo sul giro può farlo”.

"Una soluzione del genere è anche ciò che rende la pista piacevole e la rende più adatta ai piloti che possono correre più rischi".

L'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ritiene che le vie di fuga in ghiaia siano un elemento che lo sport deve mantenere perché aiutano a definire meglio i limiti della pista.

Ghiaia a Zandvoort Photo by: Jon Noble

"Condivido quello che dice Lando. Avete visto cos'è successo a Spa alla curva 1? Prima era tutto asfalto e tutti i piloti alla prima curva andavano larghi. Non è proprio quello che mi piace”.

"Su alcune piste esiste un limite e bisogna andarci piano altrimenti si va a sbattere. Anche la ghiaia è un limite, quindi non ci sarà nemmeno da discutere sui track limits per giudicare se si è dentro o fuori".