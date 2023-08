F1 | Norris: "Vincere nel 2025? Ci serve ancora tempo"

Dovessimo rappresentare la McLaren con un oggetto quotidiano, non potremmo fare altro che paragonarlo a una moneta. Due facce, differenti tra loro, che se unite danno vita all'esempio forse più banale, ma altrettanto preciso che dà perfettamente l'idea di ciò che il team di Woking ha fatto vedere nella prima metà della stagione.

Un inizio disastroso e una rinascita da far perdere il fiato, soprattutto a tanti rivali (meno l'imprendibile Red Bull) che si sono trovati un altro team a lottare per essere la seconda forza di questa stagione, ovvero l'unico trofeo - per altro non materiale - che a Milton Keynes stanno lasciando a tutti gli altri.

Con il grande pacchetto di novità arrivato a inizio estate, McLaren ha inanellato tre podi consecutivi. Due di Lando Norris nelle gare domenicali e uno di Oscar Piastri nella Sprint Race di Spa-Francorchamps, divenendo seconda forza ai danni di Mercedes, Ferrari e Aston Martin. Un miglioramento così evidente da portare Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, a spingersi oltre e affermare che il team sarà pronto per vincere i titoli già nel 2025.

"A parte il fatto che, ovviamente, la messa a punto è sempre in corso, avremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. A quel punto avremo bisogno di tempo per mettere insieme tutto, dal punto di vista culturale e della comunicazione. Ma non faremo molti annunci su ulteriori aggiornamenti. Allora si tratterà solo di perfezionare, imparare, migliorare. Ma entro il 1° gennaio avremo tutte le carte in regola per essere una squadra da Mondiale. A parte questo, ci serve solo un po' di tempo".

"La nostra macchina per il 2024 è già in fase di lavorazione, non con tutte le nostre infrastrutture attuali e non con la nostra squadra completa. Quindi, sarà il 2025. Ma guardate cosa siamo in grado di fare con quello che abbiamo".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Erik Junius

Questo pomeriggio Lando Norris ha voluto commentare le parole di Brown, seguendo il suo ragionamento e sostenendolo. Dal canto suo, però, è sembrato anche molto più cauto rispetto all'amministratore delegato di McLaren. Le infrastrutture e il personale nuovo saranno innestati con buona frequenza nel corso dei prossimi mesi, ma per portare tutto a pieno regime non sarà questione di poche settimane.

"Penso che ci sia una differenza tra l'avere tutto pronto e l'avere tutto nelle proprie mani. E penso che quando dice che le persone che stanno arrivando, i ragazzi della Red Bull, quelli della Ferrari, hanno già la galleria del vento completamente funzionante, il simulatore che funziona come dovrebbe. Le persone, insomma, stanno ancora lavorando, mettendo a posto le cose".

"A quel punto, tutto dovrebbe essere a posto, ma c'è ancora un po' di tempo per estrarre tutto dal materiale che abbiamo. Quindi penso che abbia ragione, sono completamente d'accordo con quello che dice. È solo che c'è una differenza nel trasformarlo in un vero e proprio tempo sul giro sulla vettura, che non è qualcosa con cui potremo iniziare la prossima stagione, ma qualcosa che forse potremo raggiungere o costruire nel 2024. E più probabilmente avere una possibilità nel 2025".

Intanto la monoposto 2024 è in fase di studio in galleria del vento. Non si parla di una semplice evoluzione. Norris parla proprio di cambiamenti importanti, perché l'obiettivo non è solo migliorare ciò che può fare la MCL60, ma eliminare veri e propri punti deboli come la velocità nelle curve lente e il drag che mostrano nei rettilinei (problema che è stato evidente soprattutto in gara a Spa-Francorchamps).

"Direi che per la prossima stagione stiamo pensando a cose più grandi. È difficile fare cambiamenti massicci, soprattutto ora che abbiamo portato il grosso. Poi si tratta di adattare quello che c'è sulla macchina, di imparare da questo. Ed è quello che probabilmente avremo da qui al resto della stagione, ovvero gli insegnamenti che abbiamo tratto dalla macchina che abbiamo portato in Austria. Inoltre, come nel caso dell'ala posteriore, si tratta di una cosa più semplice, ma dubito che quest'anno riusciremo a raggiungere il livello che vogliamo. Credo che sia un aspetto che dovremo approfondire l'anno prossimo", ha concluso Norris.

Intanto McLaren si appresta a far esordire a Zandvoort una nuova ala anteriore e un muso modificato. I meccanici hanno già montato sulle MCL60 - per la precisione dietro le ruote anteriori - i rastrelli per la raccolta dati. Domani Norris e Piastri dovrebbero dedicarsi a test aerodinamici almeno nella prima sessione di prove libere.