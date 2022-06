F1 | Norris: "Strategia sbagliata, ne parlerò col team"

Anche a Monaco Lando Norris è stato il faro della McLaren. Il pilota inglese, infatti, è riuscito a concludere il GP del Principato in sesta posizione, oscurando ancora una volta Daniel Ricciardo, ma nel corso della gara non ha mancato di esprimere il suo disappunto per aver perso una piazza rispetto alla posizione di partenza.

Norris ha concluso le qualifiche con il quinto riferimento, ma la domenica, subito dopo la sosta per montare gomme slick, è stato sopravanzato da George Russell in uscita dal pit.

Quando la gara è ripresa dopo l’interruzione con bandiera rossa a causa del violento incidente di Mick Schumacher, Norris è tornato in pista con le mescole dure – così come fatto da i due piloti Ferrari – mentre in molti, tra cui Russell, hanno optato per le Pirelli medie.

La scelta ha fatto sorgere qualche dubbio a Norris che via radio ha discusso a lungo con i box. Quando gli è stato detto che Alonso non rappresentava una minaccia con il suo passo, Lando ha replicato: “Posso spingere e cercare di fargli commettere un errore? Se non volete che spinga cosa diavolo dovrei fare, starmene seduto qui?”.

Successivamente il muretto box ha dato il via libera a Lando per incrementare il passo, avvisandolo che avrebbe contestualmente dovuto preservare le gomme qualora nel finale fosse arrivata la pioggia.

Quando ormai aveva un margine di tutta sicurezza su Alonso, Norris ha effettuato una nuova sosta per passare alle gomme medie ed ottenere il giro più veloce che gli ha garantito anche un punto supplementare.

“È stata una buona gara anche se abbiamo perso una posizione” ha dichiarato Norris subito dopo la bandiera a scacchi. “In queste condizioni può succedere. Si può correre il rischio di anticipare la sosta di un giro. In alcuni casi funziona, in altri no. Oggi ha funzionato per la Mercedes”.

“Devo fare i complimenti sia alla Mercedes che a George. Noi abbiamo ottenuto il massimo firmando anche il giro più veloce alla fine”.

“Credo che ancora ci manchi un po’ di passo e non riusciamo a preservare le gomme. Al momento siamo carenti da questo punto di vista, ma per il resto sono comunque contento dei punti ottenuti oggi”.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto spiegazioni sulla discussione avvenuta via radio con i box, Lando ha ammesso di dover parlare dell’accaduto con il team.

“Ci sono alcune cose di cui dobbiamo discutere. Per quanto riguarda la strategia non credo che abbiamo fatto un lavoro perfetto”.

“Ci sono sempre aspetti su cui lavorare e che si possono migliorare, ma dobbiamo parlarne lontano dai riflettori”.

“Abbiamo preso tutte le scelte per buone ragioni, solo che non credo sia stato semplice trasmettere alla squadra le mie sensazioni dall’interno della macchina. Se avessimo scelto un’altra strategia avremmo avuo un passo decisamente migliore”.

“Non è semplice da descrivere perché solitamente il team fa un lavoro eccellente. Non voglio lamentarmi, ma dobbiamo analizzare quanto accaduto”.

Lando ha corso il GP di Monaco ancora non in perfette condizioni fisiche dopo aver disputato la gara di Barcellona debilitato da una tonsillite.

“Mi sento meglio ogni giorno. Adesso però ho bisogno di riposare. Sono al 95% della mia condizione, devo solo recuperare quell’ultimo 5%”.