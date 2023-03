F1 | Norris: "Siamo indietro, ma possiamo risolvere i problemi"

La prima qualifica della stagione non ha riservato grandi soddisfazioni in casa McLaren, consapevole che al momento la MCL60 presenta limiti evidenti che verranno risolti solamente durante la stagione. Oscar Piastri ha trovato l'eliminazione già in Q1, concludendo dietro anche all'altro debuttante Logan Sargeant, mentre Lando Norris ha ottenuto l'undicesima posizione, rischiando tuttavia l'esclusione nella prima fase ottenendo un tempo identico a quello dell'americano della Williams.

Come i responsabili del team avevano spiegato alla presentazione della nuova vettura, la monoposto 2023 non ha raggiunto i target prefissati durante la pausa invernale e la prima qualifica stagionale ha messo in evidenza i suoi punti deboli. Al momento manca carico aerodinamico, aspetto avvertito e sottolineato anche dai piloti, ma Lando Norris è convinto che il team potrà risolvere gran parte dei suoi problemi già durante l'arco del campionato, prima della sosta invernale.

"Penso certamente che una parte importante [dei problemi] sia risolvibile [quest'anno]. È una domanda difficile. Abbiamo visto chiaramente il grande passo compiuto da Aston da un anno all'altro. Abbiamo visto chiaramente il grande passo compiuto dalla Ferrari tra 2021 e 2022. In entrambi i casi ci sono stati passi avanti durante la pausa invernale e forse c'è più potenziale per fare un cambiamento così importante."

"Ma non c'è motivo per cui il 50% o il 75% di questi cambiamenti non possano essere realizzati nel corso della stagione. Quindi, mi piace pensare che sia così", ha spiegato Norris al termine delle qualifiche. Come raccontano le telemetrie, rispetto ai loro rivali i piloti McLaren passano più tempo sul freno in staccata, sacrificando la velocità a centro curva per non finire in sottosterzo."

Giunto ormai al suo quinto anno con il team di Woking, Norris aveva chiaramente aspettative differenti per la stagione. Al contrario, il britannico si trova nella medesima posizione del 2022, con una McLaren in sofferenza che a inizio campionato promette di poter fare passi in avanti nel corso del campionato battendo la concorrenza sullo sviluppo: "Dobbiamo migliorare più degli altri. Credo che sia chiaro. Ogni pilota sulla griglia di partenza vuole vincere, e finché non si troverà in quella posizione sarà frustrato", ha aggiunto il britannico.

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Quindi sarai frustrato se sei terzo, se sei secondo e sarai frustrato se sei ventesimo. Non credo si tratti di frustrazione. Si vuole vincere. È così semplice. Sei determinato e questo è l'obiettivo di tutti. Ma allo stesso tempo, se voglio farlo, devo lavorare il più possibile per aiutare la squadra a muoversi nella giusta direzione, dando loro i migliori consigli e feedback possibili, perché questo è il nostro obiettivo."

"Vogliamo vincere come squadra. Quindi è dura. Lo accetto. E sì, io voglio vincere, ma tutti noi vogliamo vincere e sappiamo che ci stiamo impegnando al massimo e che dobbiamo fare passi avanti più grandi delle altre squadre se vogliamo batterle."