F1 | Norris proverà la telecamera sulla pedaliera a Silverstone

La F1 non installa una telecamera sulla pedaliera di una vettura dal Gran Premio del Belgio del 2000, quando fu collocata sulla Arrows di Pedro de la Rosa, ma la tecnologia ha radici che risalgono al 1993, quando fu utilizzata sulla Tyrrell di Ukyo Katayama.

Nell'ambito della continua valutazione da parte della F1 di nuove tecnologie e tecniche di trasmissione, le prime prove libere di venerdì a Silverstone vedranno il ritorno della pedal cam, montata sulla vettura di Lando Norris.

La mossa è destinata a dare ai fan la possibilità di vedere come Norris agisce sui pedali in un giro ad alta velocità a Silverstone, come prima prova da parte della F1. Il filmato sarà trasmesso in diretta durante la FP1, con la speranza di diffondere la tecnologia al resto della griglia nelle prossime gare.

"Questa è una quella serie di innovazioni che abbiamo introdotto nelle nostre trasmissioni per portare i fan più vicini all'azione", ha dichiarato Dean Locke, direttore delle trasmissioni e media della F1.

"I piloti di F1 devono portare a termine una serie di compiti complessi simultaneamente, a velocità di oltre 250 km/h all'ora durante una gara, e questa nuova telecamera, insieme ad innovazioni come la helmet cam, aiuterà i nostri fan a comprendere le sfide che comporta essere nell'abitacolo".

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Siamo molto contenti di avere questa telecamera sulla macchina di Lando nella sua gara di casa e ci auguriamo che i suoi fan e tutti i fan presenti a Silverstone questo fine settimana possano godere di questa visione unica".

In questa stagione, la F1 si è concentrata sull'introduzione della telecamera all'interno del casco, che ha riscosso grandi consensi nella prima parte dell'anno, in particolare durante la lotta per la vittoria di Charles Leclerc con Max Verstappen in Bahrain.

Nel fine settimana del Gran Premio di Spagna sono state sperimentate anche nuove telecamere con drone, nel tentativo di offrire angolazioni alternative dall'alto rispetto alle tradizionali riprese dall'elicottero.