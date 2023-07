F1 | Norris: "Passo migliore del previsto, è stata una sorpresa"

In Austria si è finalmente vista una McLaren competitiva, capace di centrare un bel quinto posto in pista che si è poi trasformato in una fantastica quarta posizione dopo l'applicazione di una penalità di cinque secondi assegnata a Carlos Sainz, il quale originariamente aveva concluso proprio davanti al britannico.

Al di là della bella performance in gara, per la squadra di Woking si è trattato di un fine settimana importante, in cui si sono dimostrati veloci dal venerdì, soprattutto con Lando Norris, l'unico dei due piloti ad avere il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Infatti, Oscar Piastri ha girato con la vecchia configurazione aerodinamica data la mancanza di pezzi di scorta e riceverà le novità solo a partire dal Gran Premio di Gran Bretagna.

Per quanto sia vero che storicamente il pilota britannico abbia un ottimo feeling con questa pista, dove ha sempre mostrato ottime prestazioni, grazie alle grandi staccate e le tante curve veloci, in casa McLaren gli aggiornamenti hanno funzionato esattamente come si aspettavano gli ingegneri. Al venerdì pomeriggio Norris è stato in grado di inserirsi nelle prime due file, precedendo sia le Mercedes che le Aston Martin, mentre sabato mattina, potendo contare anche su una soft nuova in più rispetto agli avversari, l'inglese è riuscito a salire fino alla terza posizione in griglia.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris si è detto soddisfatto del risultato e dei miglioramenti della McLaren sul passo di gara, anche se tenere la MCL60 in pista è stato un lavoro duro. "Ero un po' nervoso in vista della gara, pensavo che il ritmo di gara ci avrebbe deluso oggi, ma in realtà è stato migliore di quanto mi aspettassi, il che è stata una bella sorpresa", ha detto Norris.

"Non è ancora un granché, Fernando [Alonso] era chiaramente più veloce a ogni giro e io mi sono quasi schiantato in ogni curva. Ma il quinto posto [quarto dopo le penalità] dimostra che abbiamo fatto un buon passo avanti, quindi sono molto contento".

Norris ha spiegato che gli aggiornamenti apportati dalla McLaren al fondo, alle fiancate e al cofano motore hanno aggiunto carico alla vettura senza aumentare significativamente il drag, ma non hanno curato ancora del tutto i punti deboli in termini di maneggevolezza che la rendono così difficile da guidare in determinate situazioni, tanto che la stessa MCL60 è stata piuttosto altalenante nel corso della stagione.

"La macchina va più veloce in ogni curva, ma il modo in cui si deve guidare è esattamente lo stesso, e questo è il nostro prossimo problema da affrontare. Le cose di cui ci siamo lamentati per tutto l'anno sono ancora le stesse, ma solo a un livello più alto, quindi sento che c'è ancora margine se riusciamo ad affrontare questi problemi".

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non si tratta solo di deportanza, ma anche di maneggevolezza e di come si gestisce la vettura. Sono cose più tecniche che dobbiamo affrontare e capire. Quando riusciremo a farlo, sono certo che potremo lottare con le vetture più veloci che ci precedono".

Il weekend del Red Bull Ring ha dato una ventata di fiducia a tutto il team, il quale però, chiaramente, non si sbilancia troppo guardando alle prossime tappe, perché sarà necessario verificare il pacchetto su più piste per capire a fondo la bontà degli aggiornamenti.

"La macchina è più veloce, è più veloce ovunque. È solo molto difficile da guidare. Se avessimo un'auto più facile da guidare o un'auto con una finestra più ampia, credo che potremmo fare un altro grande passo avanti".

"Ci sono molte cose su cui lavorare e credo che ce ne siano altre in arrivo, quindi non voglio anticipare troppo i tempi. Credo che questa sia stata la nostra migliore gara dell'anno, quindi farò in modo di farlo sapere a tutti i membri della squadra".

"Ma dobbiamo solo tenere la testa bassa e mantenere la calma prima del prossimo fine settimana", ha aggiunto Norris.