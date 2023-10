F1 | Norris: "Ora la MCL60 è veloce, possiamo migliorare la guidabilità"

Dall’inizio dell’anno, McLaren è andata incontro a un grande percorso di sviluppo che l’ha portata dal lottare dalla parte più bassa della classifica alle prime file, a dimostrazione dell’eccellente lavoro fatto dietro le quinte dagli ingegneri.

Infatti, dopo le prime modifiche al fondo in Azerbaijan, gara in cui riuscì a concludere nei punti, "praticamente ogni singola parte aerodinamica" della MCL60 è stata modificata attraverso un piano di aggiornamento in tre fasi iniziato con il GP d'Austria.

Tuttavia, i piloti non hanno mai nascosto che la monoposto, per quanto effettivamente migliorata, sia tutt’ora difficile da guidare, quello che Lando Norris ha definito come il “compito più difficile”. Anche se il cronometro rimane sempre il principale avversario, Norris ha chiesto alla propria squadra di concentrarsi sul migliorare la maneggevolezza della monoposto dopo aver faticato in più occasioni nell’adattare il proprio stile di guida a quello delle auto di Woking.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Penso che Max [Verstappen] ha una vettura più guidabilità della nostra. Il nostro prossimo passo in termini di sviluppo è sicuramente rendere la vettura ancora più veloce, ma anche renderla più semplice da guidare. Sia i commenti di Oscar [Piastri] che i miei sono simili, bisogna guidare la vettura in un certo modo”.

"Ci sono molti piccoli dettagli che fanno la differenza. Piccoli dettagli che rendono il pilota un po' più felice, piuttosto che rendere la macchina più veloce. Ma si tratta di rendere l'auto un po' più guidabile, un po' più scorrevole, è quasi il compito più difficile da realizzare, perché è così difficile farlo senza compromessi”.

"È difficile avere un buon anteriore, ma non essere troppo forte in uscita, perché il posteriore deve essere migliore. È più un gioco di prestigio che un'aggiunta di cose dappertutto. Il gioco di prestigio è molto difficile da realizzare", ha spiegato il pilota della McLaren.

Norris sostiene che la McLaren e il suo reparto tecnico saranno all'altezza del compito, aggiungendo che ha più fiducia nella squadra che mai. "Se ho fiducia? Direi di sì. Dopo quest'anno, direi che ho più fiducia che mai nel fatto che il team possa esaminare le cose che vogliamo come piloti e iniziare a modificarle".

"Negli ultimi anni, direi che non ho avuto questa fiducia perché abbiamo avuto [gli stessi problemi di handling] negli ultimi quattro o cinque anni. Ora ho questa fiducia, possiamo fare passi in avanti, creare una vettura veloce ma anche che inizia ad adattarsi al mio, o al nostro stile di guida”.

Zak Brown, Lando Norris e Andrea Stella, McLaren Photo by: McLaren

"In F1 le cose si muovono molto velocemente. Potremmo dire abbiamo fatto un buon lavoro negli ultimi cinque anni? No. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati? Potremmo dire di no. Quest'anno sì abbiamo raggiunto i nostri obiettivi? Direi di sì. Probabilmente siamo andati oltre. Penso che ci siano state delle motivazioni per cui non ci siamo riusciti [prima].

"Il primo fatto è che non avevamo una vettura sufficientemente veloce, questo è stato il problema, non siamo stati in grado di fare una vettura che magari poteva anche essere impossibile da guidare, ma almeno era veloce. Non avevamo nemmeno questo. Ora siamo in una situazione dove abbiamo una vettura veloce e possiamo iniziare a modificare delle cose per renderla più guidabile".

Tra le varie novità di questa stagione, c’è anche l’inaugurazione della nuova galleria del vento, che si rivelerà fondamentale non tanto nello sviluppo della vettura 2024, ma come piattaforma per il futuro, non dovendo quindi fare riferimento solo su quella della struttura Toyota a Colonia.

Dopo aver visitato la nuova galleria del vento, Norris ha dichiarato: "Non ho mai visto quella che stavamo usando prima. È impressionante il livello tecnologico attuale. Nelle immagini si vede solo un tubo con dentro una macchina. È molto più complicato di così! Il modo in cui legge tutto, il modo in cui rileva i dati e i sensori. Questo è molto più impressionante di quanto si pensi: il livello di precisione necessario per renderlo utilizzabile in qualsiasi modo è davvero impressionante".