F1 | Norris: "Non pensavo di andare a podio quest'anno"

Tra Lando Norris ed il tracciato di Imola deve esistere un legame speciale. Il pilota della McLaren, infatti, già nel 2021 era riuscito ad ottenere il terzo gradino del podio, risultato ripetuto anche lo scorso fine settimana al termine di una gara solida che ha confermato i progressi compiuti dal team britannico dopo un avvio di stagione disastroso.

In Bahrain, infatti, le MCL36 di Daniel Ricciardo e Lando Norris avevano incredibilmente faticato, chiudendo rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione, e proprio questo risultato aveva fatto pensare al talento inglese di essere costretto ad affrontare un 2022 tutto in salita.

Il podio di Imola, giunto come lo scorso anno al termine di una gara condizionata dal meteo variabile e frutto dell’errore commesso nel finale da Charles Leclerc, ha stupito Norris.

“Sono sorpreso, ma è una bella sensazione. Se pensiamo a dove eravamo tre o quattro settimane fa in Bahrain non pensavo che saremmo mai riusciti ad andare a podio quest’anno. È stato un shock”.

“Certo, abbiamo compiuto molti progressi nel corso delle ultime gare, ma sinceramente non pensavo mai che saremmo riusciti ad andare a podio considerando quanto sono veloci le Red Bull e le Ferrari”.

“Oggi un risultato veritiero e gratificante sarebbe il quinto posto, ma in gara sono successi alcuni episodi favorevoli come una partenza ottima che mi ha consentito di stare davanti alle Ferrari e lontano dal caos della prima curva”.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna è stato il primo appuntamento della stagione che ha visto andare in scena la Sprint Qualyfing, ed al termine della gara breve del sabato le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris hanno concluso in quinta e sesta posizione.

L’australiano, però, non è riuscito a capitalizzare questo risultato gettando tutto al vento domenica quando è andato ad impattare contro la Ferrari di Carlos Sainz poco dopo il via costringendo lo spagnolo al ritiro e compromettendo la sua corsa conclusa nelle retrovie.

Quando è stato chiesto a Norris se la McLaren possa essere considerata al momento la terza forza in campo il pilota inglese ha indicato altre squadre allo stesso livello, se non superiori, al team di Woking.

“La Mercedes non era così male questo fine settimana. Forse eravamo leggermente più veloci di loro, ma l’Alfa Romeo era molto più veloce, ma è un discorso che lascia il tempo che trova. Oggi siamo riusciti a battere due auto che probabilmente sono un secondo al giro più veloci di noi perché una è finita a muro e l’altra in ghiaia”.

“Questo non significa essere la terza forza. Significa che abbiamo disputato una grande gara. Avevo molta fiducia e questo è tutto ciò di cui ho bisogno”.