F1 | Norris: "McLaren veloce, ora servono solo piccole modifiche"

A prendersi le prime pagine e gli onori dalla giornata di apertura del weekend a Imola è la Ferrari, che ha centrato il miglior tempo in entrambe le sessioni di libere del venerdì. Tuttavia, alle spalle della squadra di Maranello c’è un altro team a cui bisogna prestare particolare attenzione, ovvero la McLaren.

Oscar Piastri ha chiuso in seconda posizione a circa due decimi da Charles Leclerc, pilota di riferimento della giornata, ma ciò che ha impressionato maggiormente non è tanto il ritmo mostrato sul giro secco, bensì il passo gara. Chiaro che su un circuito come quello di Imola, molto stretto e in cui non è semplice riuscire a mantenersi a una distanza ridotta dalla vettura che precede, la qualifica assume un ruolo molto importante, ma sul passo la MCL38 aggiornata sembra aver dato indicazioni interessanti.

Piastri ha effettuato un bel run sulla hard, mentre Norris si è dedicato alla media, quantomeno prima di trovare del traffico verso la fine del suo stint che hanno fatto alzare i tempi. Proprio il britannico si è detto fiducioso per il resto del weekend nonostante non sia riuscito a ottenere un buon tempo in FP2, dato il dodicesimo posto finale.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Al di là della posizione in classifica, tuttavia, le sensazioni in macchina e il riferimento del compagno di casacca danno fiducia: “Penso che sia stata una buona giornata. La FP1 è stata un po’ confusionaria, abbiamo fatto delle prove aerodinamiche, poi abbiamo avuto alcuni piccoli problemi, quindi non è stata la giornata più semplice dell’anno”, ha commentato Norris, che in FP1 si è accollato il lavoro di raccolta dati per gli ingegneri montando sulla propria vettura i classici rastrelli per ricavare i numeri utili a valutare il comportamento del pacchetto introdotto a Miami, dove con una sola sessione di libere non vi era il tempo di fare test approfonditi.

“Ma abbiamo fatto ottimi step dalla prima alla seconda sessione di libere, ero a mio agio, mi sono sentito bene in macchina. Credo che siamo in una buona posizione, anche se oggi c’era tanto vento. In generale, è stata una giornata positiva, un buon inizio del weekend”.

Norris sembra molto fiducioso del potenziale della McLaren, cosa che non accade spesso, dato che il pilota inglese ha la tendenza a nascondersi nella prima parte del fine settimana, per poi uscire nel resto del weekend.

“Per la qualifica dobbiamo comparare i dati nei confronti di Ferrari, Red Bull e Mercedes, perché anche loro sembrano veloci, in modo da capire dove siamo nei loro confronti. Ma per ora sembriamo veloci, siamo in una buona posizione, credo che non dobbiamo cambiare molto, solo fare piccole modifiche e mettere insieme tutti i pezzi”.