F1 | Norris: "L'arrivo di Marshall è fondamentale per McLaren"

Negli ultimi mesi la McLaren è andata incontro a una profonda riorganizzazione interna, sia dal punto di vista manageriale che tecnico. Recentemente, inoltre, la squadra di Woking ha svelato che la vecchia fabbrica verrà utilizzata come nuova struttura per il reparto compositi, il che permetterà di velocizzare i tempi per la realizzazione di determinati elementi.

Sul fronte di vista organizzativo, tuttavia, le novità più importanti sono senza ombra di dubbio gli arrivi di David Sanchez dalla Ferrari e di Rob Marshall dalla Red Bull, i quali sono coincisi con l’addio di James Key, il cui futuro sarà invece in Sauber. Sanchez e Marshall chiaramente dovranno prima completare il periodo di gardening con le rispettive squadre, ma i loro arrivi sono un chiaro segnale delle intenzioni McLaren di investire per risalire la classifica.

L’ingaggio di Marshall, che entrerà a far parte della squadra all'inizio del prossimo anno in qualità di direttore tecnico dell'ingegneria e della progettazione, rientra nell'ambito di un'importante campagna di assunzioni che la McLaren ha avviato per sfruttare al meglio la nuova galleria del vento e il nuovo simulatore, attualmente in fase di calibrazione.

Lando Norris, McLaren, sulla griglia di partenza con il suo ingegnere Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Dopo un inizio difficile della stagione 2023, con la MCL60 che non ha raggiunto le prestazioni sperate, la McLaren sta cercando di ottenere risultati nel breve termine, ma sa che ci sono enormi opportunità nel lungo periodo. Per Norris, la notizia dell’arrivo di Marshall è stata estremamente entusiasmante, perché porterà con sé un grande bagaglio di esperienza in una scuderia vincente.

"Solo conoscenza, esperienza. È stato alla Red Bull per molti anni, ha visto molti successi con la squadra. Ha lavorato con alcune delle migliori menti della Formula 1 e fa sicuramente parte di quel gruppo”, ha detto Norris quando gli è stato chiesto cosa potesse portare Marshall in McLaren.

"È una persona importante, un ingaggio fondamentale per noi come squadra, quindi penso che molte persone all'interno della McLaren lo ammireranno, lo rispetteranno e così via. È anche un buon passo per noi come squadra, per continuare a portare avanti questa spinta, continuando ad aggiungere prestazioni e competenze".

Zak Brown, CEO di McLaren Racing Photo by: Motorsport Images

La squadra ritiene che il nuovo approccio di avere tre direttori responsabili - Marshall per la progettazione, Peter Prodromou per l'aerodinamica e David Sanchez per il concept della vettura - sarà di grande aiuto per ottenere una vettura migliore.

Norris non ha mai nascosto la sua fiducia in Brown e Stella, il quale stanno cercando di gettare le basi per un futuro più roseo dell’attuale: "Ho molta fiducia in Zak [Brown]. Anche più che in passato. Non vorrei mai dire che non ho fiducia, non l'ho mai detto e probabilmente non lo dirò, ma sicuramente dopo gli ultimi cambiamenti ci sono state molte cose positive, non solo in termini di umore e di atmosfera all’interno del team, ma anche di prestazioni e di aspettative per il futuro”.

"Non tutto è diretto in Formula 1, molte cose richiedono tempo, quindi credo che ci sia anche questo aspetto, ma sicuramente stiamo facendo passi avanti. Quindi, posso tranquillamente confermarlo e dirlo con sicurezza".