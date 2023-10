F1 | Norris, incubo track limit: "Troppi errori da parte mia"

Da secondo a decimo. Potenzialmente Lando Norris aveva dalla sua una bellissima seconda posizione, con cui avrebbe potuto ancora una volta confermarsi come uno dei migliori pretendenti al podio alle spalle di Max Verstappen. Tuttavia, un doppio errore che lo ha portato oltre la linea bianca sia nel primo che nel secondo tentativo lo ha portato alla cancellazione di entrambi i tempi, motivo per il quale si è ritrovato da un possibile secondo posto a una decima posizione che sa di rimpianto.

Ancor prima di scendere dalla macchina, Norris aveva subito realizzato che probabilmente non avrebbe preso il via dalla seconda casella conquistata teoricamente in pista, tanto che subito via radio ha sottolineato di aver commesso un errore, conscio della possibilità che gli venisse cancellato il crono.

In seguito, il pilota della McLaren non ha nascosto di aver sbagliato troppo durante la sessione di qualifica e che il passo mostrato della sua MCL60 non è motivo di consolazione: "Non penso a questo. Penso solo al lavoro che devo fare oggi, cioè fare dei buoni giri e non commettere errori. Ed è tutto quello che ho fatto oggi, quindi non è stata una buona giornata per me”.

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"La squadra ha fatto un buon lavoro, io ho solo fatto un po' di confusione. Ho fatto una correzione in sovrasterzo e sono andato oltre la linea bianca". La McLaren ha dimostrato di avere una buona vettura specie nel terzo settore, quello con tante curve da appoggio e tante curve veloci, che generalmente esaltano le qualità della monoposto di Woking. Nel primo e nel secondo settore, invece, i parziali sono rimasti più in linea con quelli della Mercedes.

L’errore di Norris ha brevemente promosso il suo compagno di squadra Oscar Piastri dalla quarta alla terza posizione in griglia, prima che anche il rookie australiano vedesse il suo giro migliore cancellato, retrocedendo in sesta posizione davanti a Pierre Gasly per pochissimi millesimi. Secondo Piastri, la pista scivolosa è stata il fattore principale che ha portato a un totale di 22 tempi di qualifica cancellati.

"Penso che sia molto facile commettere errori, la pista è molto scivolosa, quindi non ci rende le cose facili. Ovviamente è un peccato essere un po' più indietro per la gara di domenica, dove ci sono più punti. Ovviamente domani avremo un'altra possibilità in qualifica e poi anche in volata".

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il Team Principal Andrea Stella ha riconosciuto che è "deludente" che i suoi piloti partiranno sesto e decimo invece che secondo e quarto. Tuttavia, l’italiano è certo che i suoi due portacolori avranno l’opportunità di risalire la classifica, provando a duellare per il podio contro le Mercedes: "Ci aspetta un lungo fine settimana e non vogliamo solo limitare i danni, ma anche recuperare interamente le posizioni e tornare al nostro posto", ha detto.

"È un peccato, è un po' deludente, ovviamente, perché il risultato non riflette il potenziale della vettura, che anche oggi era piuttosto forte, il che è incoraggiante. Quindi, anche se è un risultato difficile da accettare, allo stesso tempo il weekend è abbastanza lungo. Abbiamo la sprint shootout, una gara sprint, la gara in sé sarà piuttosto lunga e interessante dal punto di vista degli pneumatici, con molte opportunità di recuperare. Sembra che su questo tipo di tracciato siamo la seconda forza al momento".