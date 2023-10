F1 | Norris: "Ho commesso qualche errore, potevo essere in pole"

Così come in Qatar, anche negli Stati Uniti Lando Norris guarda il bicchiere a metà, sia mezzo pieno che mezzo vuoto, perché da una parte c’è la soddisfazione per una bella seconda posizione in qualifica, dall’altra c’è la consapevolezza di aver mancato un’altra opportunità alla portata.

Il britannico della McLaren ha infatti portato la sua MCL60 in prima fila, accanto a quella di Charles Leclerc, il quale domenica pomeriggio prenderà il via della corsa dalla pole position conquistata nella giornata odierna. Come nelle altre sprint, il monegasco ha tirato fuori gli artigli, centrando la sua seconda pole stagionale, ma alle sue spalle ci sarà una McLaren agguerrita che vuole sfruttare l’occasione per imporsi e conquistare la seconda vittoria consecutiva nella sprint.

Quella di Austin è una pista particolare, molto tecnica perché racchiude tutte le sfide possibili: tante curve lente, tratti veloci e un lungo rettilineo, per cui conta mettere tutto insieme e trovare un buon equilibrio, cosa che generalmente McLaren e Mercedes riescono a trovare più andando avanti nel weekend che nel primo giorno di azione in pista.

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren

Norris è comunque soddisfatto di quanto mostrato in pista dalla sua McLaren, tenendo anche a mente che ha completato un solo tentativo del Q3 con gomma nuova, in modo da risparmiare altri set per il sabato e la domenica. “Sono felice. È stata una buona giornata. Probabilmente non ci si aspettava questo risultato finale. Quindi è un buon premio per tutta la squadra. Non ho commesso tanti errori come la settimana scorsa, il che è positivo”, ha aggiunto l’inglese, prima di menzionare però che, dal suo punto di vista, ci fosse il potenziale per ottenere la pole position.

“Ma penso che avessimo il potenziale oggi, penso che avremmo potuto ottenere la pole. So che Charles ha detto di aver commesso qualche errore, ma anch'io l'ho fatto, quindi è un po' un peccato. Forse abbiamo perso un'altra occasione, ma sono comunque molto contento”, ha spiegato il pilota della McLaren, che dopo il Qatar sente di aver mancato un’altra opportunità alla sua portata.

Seppur sia vero che la seconda posizione si trova sul lato sporco, in passato chi è partito dalla seconda casella ha avuto l’opportunità di attaccare alla prima curva chi era in pole e prendere così la testa della corsa. Tuttavia, Norris non vuole fare pronostici, perché sa che le cose possono cambiare rapidamente: “È diverso ogni anno, ma non si sa mai. È sempre così qui al COTA. Non si sa mai cosa può succedere, ma siamo in una buona posizione. Charles di solito parte bene, a dire il vero. Quindi sarà difficile. Ma siamo quasi nella migliore posizione possibile per domenica. Quindi sono soddisfatto”.