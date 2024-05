F1 | Norris: "Ci stiamo un po' abituando a lottare per la vittoria"

Miami e la vittoria di Lando Norris non sono state un fuoco di paglia per la McLaren. La conferma è arrivata nelle qualifiche di Imola, con le due MCL38 che hanno chiuso al secondo ed al terzo posto, giocandosi la pole position sul filo dei millesimi con un Max Verstappen strepitoso, capace di mettere una pezza ad una Red Bull che finora non aveva affatto brillato sulle rive del Santerno.

A seconda dei punti di vista, 91 millesimi possono sembrare pochi o tanti. Probabilmente sembreranno tanti a Norris, perché con questo distacco davvero minimo si è ritrovato terzo sulla griglia di partenza del Gran Premio dell'Emilia Romagna, battuto anche dal compagno di squadra Oscar Piastri, sulla cui testa però pende un'investigazione per un impeding ai danni di Kevin Magnussen nella Q1 che potrebbe anche regalare la prima fila al britannico.

Appena arrivato al parco chiuso, al microfono di Davide Valsecchi, Lando è comunque parso piuttosto soddisfatto della sua prestazione, anche se un filino di delusione è inevitabile che ci possa essere: "Sono terzo, ma sono arrivato molto vicino alla pole: siamo in tre in un decimo, quindi i margini sono davvero minimi. Per la McLaren, come team, è stata un'ottima giornata, ma un ottimo weekend in generale finora. Oscar ha fatto un grande lavoro e lo stesso vale per Max. E' entusiasmante quando è così e non vedo l'ora che sia domani", ha detto Norris.

Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo il trionfo di Miami, Norris sembra averci preso gusto e non si è nascosto quando gli è stato domandato se per domani l'obiettivo è il podio o se si può provare anche ad aspirare a qualcosa in più: "All'improvviso ci stiamo un po' abituando a lottare per la vittoria, o quanto meno ci stiamo avvicinando. Essere davanti alla Ferrari è un bel risultato per noi e saremo vicini. Sarà una bella gara domani e speriamo che possa essere emozionante per noi dentro la macchina, ma anche da guardare".

Su una pista come Imola, dove superare è molto difficile, sicuramente la pole sarebbe stata un bell'aiuto, ma secondo il pilota della McLaren lo spazio per provare a ribaltare la situazione c'è ancora, anche se non sarà semplice: "E' dura quando i margini sono così minimi, perché tutto si deciderà tra la partenza, la prima curva e la strategia, quindi sarà una gara difficile".