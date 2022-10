F1 | Norris chiede la penalità per Max: "È stato pericoloso"

Le qualifiche andate in scena a Suzuka sono state intense ed emozionanti, ma anche caratterizzate da un episodio avvenuto ad inizio Q3 che potrebbe determinare una modifica nella griglia di partenza.

Nel corso dei primi minuti del terzo turno Lando Norris e Max Verstappen hanno rischiato un incidente che avrebbe potuto comportare conseguenze importanti. Il pilota della McLaren, infatti, stava seguendo il campione del mondo della Red Bull.

Arrivati nella sezione finale del tracciato, Max ha cercato di scaldare in modo violento gli pneumatici posteriori ed ha quasi perso il controllo della RB18 recuperando la sua monoposto con un controsterzo.

Proprio in quel frangente Lando Norris ha deciso di superare la Red Bull dell’olandese, ma è stato costretto a transitare sull’erba per evitare di impattare contro la vettura di Max ed ha così pregiudicato la preparazione del suo giro.

L’episodio non è passato inosservato agli occhi dei commissari che hanno convocato entrambi i piloti in direzione gara subito dopo la fine del turno.

Prima di andare a fornire il suo punto di vista, Norris ha spiegato alla stampa quanto accaduto accusando Verstappen di averlo ostacolato deliberatamente.

“Non c’è stato nessun rischio da parte mia, mentre quello che ha fatto lui è stato piuttosto pericoloso. Ha cercato di non farmi passare, ma con la velocità che avevo abbiamo rischiato un grosso incidente. Siamo stati fortunati”.

"I piloti si sorpassano sempre prima dell'ultima curva. Per quanto tutti siano d'accordo nel non farlo, tutti lo fanno. Lui avrebbe fatto lo stesso se fosse stato nella mia situazione, ma io non avrei sterzato in quel modo se fossi stato davanti".

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Quando gli è stato chiesto se credo che Verstappen dovrebbe essere penalizzato per l’episodio che ha caratterizzato il Q3 Lando ha risposto in modo netto: "Sicuramente. Io non ho fatto nulla di sbagliato, lui sì”.

“Ha condizionato il mio giro. Avevo deciso di usare un treno di gomme nuovo già nel primo tentativo e non nel secondo ed iniziare il giro sull’erba non è l’ideale”.

“Credo che abbia rovinato le mie qualifiche. Magari avrei ottenuto il nono tempo, non credo che la mia posizione in classifica sarebbe stata troppo diversa, ma sicuramente quell’episodio non ha aiutato”.

Chi ha cercato di gettare acqua sul fuoco è stato Christian Horner. Il team principal della Red Bull ha ovviamente preso le difese del suo pilota sottolineando come Verstappen sia stato sorpreso dal sorpasso compiuto da Norris in prossimità dell’ultima chicane.

"Si sono seguiti a vicenda per tutto il circuito, ma non credo che Max abbia cercato di bloccare Lando. Semplicemente non si aspettava di essere superato in quel punto vicino alla chicane”.