F1 | Nikita Mazepin positivo al COVID-19, salta il GP di Abu Dhabi

La stagione 2021 si è conclusa leggermente in anticipo e non nel migliore dei modi per Nikita Mazepin. Il pilota della Haas, infatti, non potrà prendere parte al Gran Premio di Abu Dhabi di oggi, in quanto è risultato positivo ad un test COVID-19.

La squadra statunitense ha annunciato la cosa circa cinque ore prima dell'inizio del Gran Premio, con un breve comunicato che almeno ha rassicurato sulle condizioni del pilota russo, che al momento non presenta sintomi.

"Il pilota dell'Uralkali Haas F1 Team Nikita Mazepin è risultato positivo al COVID-19 al circuito di Yas Marina prima del Gran Premio di Abu Dhabi di domenica", si legge nel comunicato della Haas. "Il team si rammarica quindi di annunciare che Nikita non sarà in grado di partecipare alla gara".

"Nikita sta bene fisicamente, essendo asintomatico, ma ora si auto-isolerà e aderirà alle linee guida delle autorità sanitarie competenti, con la priorità assoluta alla sicurezza di tutte le parti interessate".

"L'Uralkali Haas F1 Team augura a Nikita ogni bene e non vediamo l'ora che torni in pista all'inizio del 2022 per i test pre-stagionali", conclude la nota.

Anche Mazepin ha affidato un breve messaggio ai suoi canali social: "Ciao a tutti! Mi spiace di dover annunciare che sono risultato positivo ad un test COVID. Mi sento bene, ma non potrò correre oggi. Auguro a tutti i miei colleghi un fantastico finale di stagione e ringrazio tutti per il loro sostegno".

Avendo già preso parte alle qualifiche, Mazepin non potrà essere sostituito oggi. Questo vuol dire che Mick Schumacher sarà l'unico portacolori della Haas nella gara conclusiva della stagione a Yas Marina. Bisognerà poi cercare di capire se i tracciamenti porteranno a scoprire altri positivi all'interno del box o se quello di Nikita resterà un caso isolato.

Il russo è il secondo pilota di Formula 1 a risultare positivo in questa stagione, dopo che Kimi Raikkonen aveva contratto il virus in occasione del Gran Premio d'Olanda, dovendo rinunciare alle qualifiche e alla gara di Zandvoort.

La stagione d'esordio di Mazepin in Formula 1 si è quindi chiusa senza riuscire a conquistare punti, con un 14° posto nel Gran Premio dell'Azerbaijan, a Baku, come miglior risultato.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images