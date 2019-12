Niki Lauda premiato come personalità dell'anno al FIA Prize Giving

Il tre volte campione del mondo, che ha giocato un ruolo chiave nel far diventare la Mercedes un team dominante in F1, è venuto a mancare quest’anno poco prima del Gran Premio di Monaco.

Lo spirito ed il carattere di Niki Lauda sono rimasti ancora presenti ed il pilota austriaco è stato premiato come personalità dell’anno in occasione della cerimonia della FIA.

Max Verstappen ha vinto il premio per l’Action of the Year grazie ai voti dei fan riferiti allo spettacolare duello con Charles Leclerc in occasione del Gran Premio di Silverstone.

Appena due settimane dopo che i due sono stati protagonisti di una intensa battaglia nei giri conclusivi del Gran Premio d'Austria, a Silverstone hanno dato il via ad un'emozionante lotta con Verstappen portato largo alla Club prima di riguadagnare la posizione.

Parlando sul palco, Verstappen ha detto: "Questa è stata solo uno dei sorpassi di quella gara, ma abbiamo avuto molte battaglie. E' stato bello. Abbiamo lottato un po’ fuori pista, ci siamo sfiorati con le ruote. Credo che sia stato un bello spettacolo che non si vede spesso in F1”.

La FIA Drivers’ Commission ha poi votato Alexander Albon come Rookie of the Year avendo impressionato per i grandi progressi compiuti nel momento in cui ha vestito i colori del team Red Bull.

“E’ un qualcosa che non avrei mai immaginato. Ricevere la chiamata della Toro Rosso è stato un sogno divenuto realtà” ha commentato Albon.

Il Gran Premio del Messico è stato nuovamente premiato con il Promoters' Award per i suoi sforzi nel promuovere e commercializzare la gara. Gli organizzatori hanno vinto il premio negli ultimi cinque anni, ottenendo qualcosa che nessun'altra gara è riuscita a fare.

Il presidente della F1, Chase Carey, ha dichiarato che l'approccio unico del Messico alla sperimentazione di nuove idee è stata la chiave del successo.

"Quest'anno, gli organizzatori hanno superato se stessi con una fantastica premiazione, quando la Mercedes di Lewis Hamilton è stata sollevata per salire sul podio", ha detto.