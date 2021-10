Newey: le migliori cure dopo l'incidente grazie a Ecclestone

La notizia è girata nel paddock di Formula 1 in occasione del Gran Premio del Belgio, riportando un grave incidente in bicicletta accaduto ad Adrian Newey durante il periodo di vacanza trascorso in Croazia.

Gli addetti ai lavori hanno rispettato la privacy, ed il tutto è rimasto riservato fino a quando le condizioni del direttore tecnico della Red Bull non sono migliorate. A distanza di due mesi dall’incidente, Newey ha confermato il suo completo recupero tornando in pista nello scorso Gran Premio di Turchia nei box della Red Bull Racing.

Passata la paura, Helmut Marko ha rivelato che le condizioni di Newey hanno destato non poca preoccupazione, a causa di numerose fratture e un’importante ferita alla testa.

Nella circostanza, decisamente sfortunata, Newey ha avuto la fortuna di poter contare sull’aiuto di Bernie Ecclestone, anche lui presente in agosto in Croazia con la moglie Fabiana Flosi.

Ecclestone, che ha ottimi rapporti con le autorità Croate, si è assicurato che Newey ricevesse il miglior supporto medico possibile, predisponendo poi tutto il necessario per il successivo trasporto aereo in Inghilterra.

“All’inizio non sapevamo quanto fosse grave l’infortunio di Adrian – ha confermato Marko - ha dovuto subire varie operazioni, ma adesso è tornato. Non dico che sia in forma al 100%, ma è in grado di svolgere il suo lavoro ed in Turchia ha subito individuato le difficoltà che avevamo avuto col set-up della RB16B”.

Adrian Newey Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images