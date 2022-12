F1 | Newey ammette: "Il progetto RB18 è partito in ritardo"

Quest'anno Max Verstappen ha conquistato il suo secondo titolo mondiale in modo dominante, ottenendo il record di 15 vittorie stagionali al volante della Red Bull RB18, mentre la Red Bull ha conquistato anche il suo quinto titolo Costruttori mettendo fine ad una astinenza che durava dal 2013.

Il dominio della RB18 è arrivato nonostante un ciclo di sviluppo prolungato per la RB16B nel 2021, quando Verstappen era impegnato in una lotta serrata per il campionato con il rivale della Mercedes Lewis Hamilton.

Molti team hanno scelto di concludere anzitempo lo sviluppo delle proprie monoposto 2021 per concentrarsi sulle vetture 2022 figlie di una rivoluzione regolamentare, mentre la Red Bull ha scelto di continuare ad apportare aggiornamenti per supportare la corsa al titolo di Verstappen.

La Red Bull è stata premiata per il suo successo agli Autosport Awards di domenica, quando la RB18 ha vinto il premio International Racing Car of the Year, ritirato da Newey e dallo staff tecnico del team di Milton Keynes.

Nel corso della cerimonia Newey ha dichiarato che il successo della RB18 è stato "molto speciale", soprattutto se si considera il focus tardivo sul progetto 2022 che a suo avviso avrebbe potuto avvenire prima.

"Abbiamo avuto un periodo di sviluppo piuttosto breve, soprattutto perché abbiamo continuato a sviluppare la vettura del 2021 probabilmente più a lungo di quanto avremmo dovuto", ha dichiarato Newey a Motorsport.com dopo aver ritirato il premio.

"Questo ritardo ci ha dato molto da fare durante l'inverno. Abbiamo cercato di concentrarci sulla messa a punto delle basi della vettura di quest'anno, sperando poi che questo ci desse il potenziale di sviluppo per perfezionarla. Fortunatamente è andata così".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La Red Bull ha lottato testa a testa con la Ferrari per tutta la prima parte della stagione, ma dopo la pausa estiva lo sviluppo apportato alla RB18 ha consentito alla monoposto realizzata a Milton Keynes di fare la differenza.

La squadra ha vinto 10 delle 11 gare finali, conquistando entrambi i titoli in anticipo e stabilendo un nuovo record di punti segnati da una squadra in una singola stagione.

Newey ha dichiarato sul palco della Grosvenor House di essere certo che la Ferrari fosse in vantaggio nei test pre-stagionali, ma la Red Bull si è concentrata sulla realizzazione di una vettura che funzionasse bene su tutte le piste.

"In realtà la Ferrari nel pre-stagionale era probabilmente più veloce", ha detto Newey. "Abbiamo realizzato un ottimo ed efficace upgrade per la prima gara. All’inizio è stata davvero una battaglia serrata. La Ferrari era più veloce in alcune gare, noi in altre”.

"Abbiamo imparato da questa esperienza e abbiamo cercato di creare una vettura completa per la seconda metà della stagione, per assicurarci che funzionasse su tutti i circuiti. Credo che collettivamente abbiamo fatto un buon lavoro".