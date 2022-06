F1 | Nervi tesi nella riunione dei team principal a Montreal

L’amministratore delegato e presidente della F1, Stefano Domenicali, ha tenuto il consueto incontro del sabato a Montreal con i responsabili delle scuderie ed in occasione di questo meeting non sono mancati momenti di tensione quando si è affrontato il tema della direttiva tecnica della FIA in materia di porpoising.

Subito dopo l’incontro Toto Wolff ha dichiarato come il comportamento dei team principal delle altre scuderie sia stato pietoso e poco sincero, sottolineando come si sia preferito privilegiare la politica piuttosto che porre l’accento sui problemi legati alla sicurezza.

I colleghi di Wolff non hanno lamentato le stesse problematiche, soprattutto Christian Horner dato che la Red Bulll non ha accusato problemi di porpoising in questa stagione.

Durante la riunione, quando si è parlato del fenomeno del saltellamento, è stato fatto notare a Wolff come alcuni team, in particolare Ferrari ed Alpine, ritenessero che la direttiva tecnica della FIA fosse contraria al regolamento ed il secondo tirante adottato dalla Mercedes nel corso delle libere del venerdì fosse illegale.

Il team di Brackley ha adottato il secondo tirante in occasione delle FP1 e delle FP2 per poi rimuoverlo prima delle FP3.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Secondo quanto si è appreso, Horner avrebbe detto a Wolff che i problemi di porpoising della Mercedes non fossero dovuti al regolamento quanto alle carenze tecniche della vettura e che sarebbe toccato al team otto volte iridato trovare una soluzione.

A questo incontro hanno presenziato anche le telecamere di Netflix. La troupe del colosso dello streaming ha seguito Wolff durante l’intero weekend di Montreal per le riprese della quinta stagione di Drive to Survive.

Quando Motorsport.com ha chiesto ad Horner se fosse una cosa buona avere Netflix presente in questo incontro privato, il team principal ha risposto in modo secco: “Penso che ci sia stata molta teatralità in quella riunione”.

I responsabili delle scuderia, oltre a mettere in dubbio la conformità della direttiva tecnica e, di conseguenza, la legalità della Mercedes, si sono detti anche preoccupati per la tempistica dell’introduzione dato che la FIA ha inviato la direttiva solo quando i piloti si stavano recando a Montreal.

“Penso che la cosa particolarmente deludente sia stata l’introduzione del secondo tirante perché una decisione del genere deve essere discussa in un forum tecnico” ha proseguito Horner. “Questa soluzione è stata orientata a risolvere i problemi di una sola squadra che si è presentata in Canada con un accorgimento in anticipo rispetto alla direttiva tecnica”.