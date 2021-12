F1 | Nei tributi a Frank Williams torna in pista la FW07

Frank Williams è morto la scorsa settimana all'età di 79 anni e la cosa ha scosso parecchio il paddock della Formula 1, visto che parliamo di una delle figure più iconiche della storia del Circus.

La cosa curiosa è che a Jeddah erano già previsti degli show run della Williams FW07, visto che la vettura era sponsorizzata Saudia, la compagnia aerea di bandiera saudita, come parte di un accordo con le autorità locali.

Gli ex piloti di F1 Martin Brundle e Damon Hill, che con la Williams è stato campione del mondo nel 1996, hanno già condotto degli show run sulla FW07 questo fine settimana. Ma ora ne è previsto anche uno prima del via della gara, come parte di un programma più ampio di tributi per Sir Frank.

La F1 ha scelto di non organizzare un minuto di silenzio prima del via della corsa, ma lo farà alle 19:20 locali di domenica, subito dopo la parata dei piloti. A questo presenzieranno tutti i piloti e i team principal, ma anche i vertici della F1, Stefano Domenicali e Ross Brawn, oltre al presidente della FIA, Jean Todt.

Questo sarà seguito da un applauso in memoria di Williams, ma ci saranno degli omaggi visivi anche sul podio e sulla griglia di partenza.

Helmet of George Russell, Williams Photo by: George Russell

Poi, una volta che i piloti avranno raggiunto la griglia di partenza e la pitlane sarà chiusa, la FW07 scenderà in pista per completare un giro d'onore prima della gara.

Un certo numero di piloti e di personaggi di spicco della F1 hanno già reso omaggio a Williams prima del Gran Premio di questo fine settimana.

"Ho dei bei ricordi di Frank", ha detto George Russell, che ha debuttato in Formula 1 con la Williams e ne difende ancora i colori.

"Ricordo che ero molto nervoso la prima volta che dovevo incontrarlo, nel 2018. Ma in pochi secondi, ad essere onesti, mi aveva messo a mio agio in maniera calorosa e con la sua personalità".

"Era una grande persona, amata da tutti nel team e ovviamente anche dall'intera comunità della Formula 1. Sarà sempre una leggenda della Formula 1", ha concluso il britannico, che questo fine settimana indossa un casco dedicato a Sir Frank.

"Mi ha dato l'opportunità di guidare per il suo team ed è stato l'inizio del mio viaggio in Formula 1", ha aggiunto Lance Stroll, che ha corso con la Williams nel 2017 e nel 2018.

"Senza quell'opportunità, non so dove mi avrebbe portato la mia carriera".