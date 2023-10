F1 | Multa da 1 milione, piloti perplessi: "C'è poca chiarezza"

Nel pomeriggio di ieri, mentre erano in corso le tradizionali conferenze stampa, la FIA ha diramato la lista delle decisioni approvate dal Consiglio Mondiale. Una delle novità, che sarà introdotta con effetto immediato nell’International Sporting Code, riguarda la multa massima che può essere inflitta a un concorrente del campionato mondiale di Formula 1, tetto che passa da 250.000 a un milione di euro.

Ai piloti è stato chiesto un parere a caldo, visto che sono stati informati della novità dagli stessi giornalisti, e le reazioni sono state allineate.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG

George Russell ha giudicato ‘ridicolo’ l’aumento del 400% della precedente soglia massima, visto che diversi piloti al via del campionato mondiale di Formula 1 non percepiscono quella cifra nell’arco di tutta la stagione.

“Penso che sia abbastanza ridicolo pensare che un pilota possa essere multato per 1 milione di euro – ha commentato Russell – nel mio primo anno in Formula 1 avevo uno stipendio a cinque cifre, ed ho speso più di quanto ho percepito dovendo pagare il mio allenatore, i voli ed un assistente. E questa è una situazione in cui si trova un quarto dei piloti sulla griglia di partenza”.

“Stiamo facendo ciò che amiamo – ha proseguito - quindi non ci lamentiamo. Ma se un provvedimento da un milione di euro dovesse essere imposto ad un pilota che guadagna 100.000 euro, che succederà?”.

“Mi è capitato di essere multato di 50.000 euro per aver toccato un’ala posteriore – ha risposto sorridendo Verstappen riferendosi alla sanzione in cui era incappato nel Gran Premio del Brasile 2021, in cui sfiorò l’ala della Mercedes in Hamilton in parco chiuso – quindi mi piacerebbe sapere quale infrazione può comportare una sanzione da un milione, giusto per prepararmi”.

Photo by: Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Alcuni piloti hanno anche sollevato la mancanza di informazioni in merito alla destinazione dei fondi raccolti col le multe, un argomento che verrà affrontato anche nel briefing dei piloti in programma oggi.

“Vogliamo solo trasparenza e comprensione – ha ribadito Russell - credo che le multe stiano già andando fuori controllo. Abbiamo visto il caso recente di Lewis (multato in Qatar di 50.000 per aver attraversato la pista a piedi dopo l’incidente in curva 1 dopo il via, ndR) sembra che questi numeri non abbiano un filo logico. Abbiamo già chiesto alla FIA dove e come vengono reinvestiti questi fondi, ma al momento non abbiamo ricevuto risposta”.

Anche Lewis Hamilton ha sposato la linea Russell: “Quando si tratta di cose come queste, dobbiamo pensare al messaggio che questo sport invia a coloro che ci stanno guardando; se proprio vogliono multare un pilota di un milione di euro, allora dobbiamo assicurarci che il 100% di quella cifra vada a favore di una causa. Questo è l'unico modo per far si che qualora sanzionato decida di pagare una cifra del genere”.