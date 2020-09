F1, Mugello, Libere 2: Mercedes su, Ferrari giù

Valtteri Bottas ci ha preso gusto: il finlandese è stato il più veloce anche nella seconda sessione di prove libere del GP di Toscana, portando il record della pista a 1'16"989 con le gomme Soft nella simulazione della qualifica. Il "boscaiolo" è stato l'unico a sfondare il muro dell'1'17", mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton non è andato oltre 1'17"196 a 207 millesimi.

L'esa-campione non ha voluto effettuare ieri la tradizionale ricognizione del circuito del Mugello e oggi non ha mai trovato il passo per stare davanti al finlandese. Lewis, infatti, si deve guardare alle spalle da Max Verstappen perchè l'olandese è arrivato ad alitare sulla freccia nera ad appena 39 millesimi di secondo con la Red Bull.

La RB16, a dispetto della delusione di Monza, sembra aver trovato sui saliscendi toscani il terreno ideale per sfidare le Mercedes: conforta questa considerazione il fatto che il "valletto" Alexander Albon sia quarto, anche se con un distacco importante di oltre sette decimi dall'olandese.

Il Mugello delinea i limiti delle vetture perché la tabella dei tempi è sancita da coppie di piloti della stessa squadra: la terza forza è la Renault con Daniel Ricciardo quinto in 1'18"039 a un secondo dalla vetta, mentre Esteban Ocon si è piazzato a 76 millesimi dall'australiano. La R.S.20 ha introdotto degli aggiornamenti nei deviatori di flusso e nei barge board a dimostrazione del massimo impegno nello sviluppo.

Il "licenziato" Sergio Perez è settimo con la Racing Point dotata della configurazione tradizionale delle pance: il messicano non sembra aver perso alcuna motivazione, anche se uscendo dai box Sergio ha toccato l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che era in staccata, facendo girare in testacoda la C38. Sulla RP20 si è rotta l'ala anteriore per cui c'è voluta la bandiera rossa per ripulire la pista dai detriti.

Lance Stroll è stato solo 11esimo nel giro secco, ma il canadese ha collaudato la nuova pancia in stile Williams. Entrambi i piloti della squadra di Silverstone hanno impressionato nella simulazione di gara con le Medie. Il vincitore di Monza, Pierre Gasly, è ottavo davanti al sorprendente Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo e alla Ferrari di Charles Leclerc.

Il monegasco non ha confermato le belle cose viste nella mattinata: Leclerc ha interrotto il suo giro buono con un mezzo testacoda all'ingresso del Correntaio (era infastidito da un'Alfa Romeo lenta all'esterno), mentre poco più avanti si è girato anche Sebastian Vettel con la SF1000 già in piena fase di accelerazione all'uscita delle Biondetti, per cui il monegasco ha concluso decimo a 1"4 e il tedesco è solo 12esimo.

I problemi del pomeriggio non hanno permesso alle Rosse amaranto di cercare la prestazione nella simulazione della qualifica, ma le cose non sono state più incoraggianti anche nei long run. Le aspettative del primo turno si sono un po' sgonfiate davanti al pubblico del Mugello accorso per festeggiare il 1000esimo GP della Scuderia. Vettel non è riuscito nemmeno a rientrare ai box visto che la SF1000 è ammutolita all'improvviso all'ingresso della prima delle Biondetti.

Carlos Sainz è 13esimo con la McLaren distaccata di 1"6 dalla Mercedes: lo spagnolo non pare troppo soddisfatto della MCL35. Poca soddisfazione anche per Lando Norris, 14esimo, che poi ha sbattuto all'uscita della Poggio Secco dopo quaranta minuti: l'inglese è andato con la ruota posteriore sinistra sulla ghiaia e ha perso la sua McLaren che a 227 km/h è partita in sovrasterzo e Lando non è riuscito a evitare di rompere il muso contro le barriere all'esterno e toccare le protezioni con la posteriore destra.

Il pilota è uscito incolume dalla carambola che ha richiesto l'interruzione della sessione con la bandiera rossa per liberare la pista.

Daniil Kvyat è15esimo con la seconda AlphaTauri davanti ad Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo: l'italiano ha abortito il suo giro per la bandiera rossa di Norris. Si spiega in parte il grande distacco dall'eccellente Iceman che si è galvanizzato per essere tornato sulla pista dove ha fatto il suo debutto in F1 in un test con la Sauber nel 2000.

Si difende Nicolas Latifi 18esimo: il canadese si è lasciato dietro le due Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean, i due compagni di squadra che si dividono l'ultima fila.