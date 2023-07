F1 | Motori 2026: si brucerà carburante per ricaricare la batteria

Nelle ultime settimana l'attenzione si è focalizzata sul futuro, in particolar modo sulle Power Unit ibride che dovrebbero fare il proprio debutto nel 2026.

Rispetto alle attuali unità, le prossime specifiche vedranno l'abolizione dell'MGU-H, ritenuto troppo costoso e complesso, ma l'importanza della parte elettrica dovrebbe comunque aumentare, con un supporto in termini di potenza maggiore rispetto a quanto avviene ora.

Qualche giorno fa Christian Horner aveva lanciato l'allarme in merito al fatto che i piloti avrebbero rischiato di ritrovarsi senza energia sui rettilinei, dovendo scalare di una marcia. Ma, pian piano, stanno emergendo ulteriori aspetti particolarmente interessanti, l'ultimo dei quali in merito all'utilizzo del carburante in eccesso per ricaricare le batterie.

Red Bull Racing RB19, dettaglio del motore

Attualmente i piloti possono bruciare il combustibile in eccesso, ma ciò generalmente avviene solo dopo lunghi periodi di Safety Car, in modo da liberarsi di peso extra ritenuto non necessario. Ma nel 2026 questa pratica potrebbe assumere un ruolo ancor più significativo, bruciando il carburante in eccesso quando non è necessario per le prestazioni dirette del motore.

Questo comportamento, seppur con scopi differenti, lo si era già visto nel 2010 e nel 2011 con i diffusori soffianti, quando i team utilizzavano mappature motore particolarmente sofisticate per soffiare aria calda dagli scarichi verso il posteriore, aumentando così il carico aerodinamico in percorrenza di curva.

Con le regole previste per la stagione 2026, le quali prevedono una maggiore dipendenza dalla parte elettrica, destinate a produrre il circa 50% della potenza dell'intera Power Unit, il tema della ricarica della batteria ha assunto ancor più importanza. Una delle possibili soluzioni sarebbe proprio quella di far sì che i motori continuino a fornire coppia all'albero motore anche quando il pilota non la richiede, in modo che l'energia possa essere raccolta dall'MGU-K.

A confermare questo scenario è uno dei tecnici che sta lavorando su queste nuove Power Unit, Hywel Thomas, responsabile dei motori Mercedes. In occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, l'ingegnere inglese ha ammesso che tutti i costruttori erano a conoscenza di questa eventualità: "Assolutamente si. Faremo funzionare il motore quando il pilota non richiede molta coppia per caricare la batteria".

"Quando abbiamo elaborato questi regolamenti, era ben chiaro che questo aspetto ne avrebbe fatto parte. E, dato che il carburante è sostenibile, si è ritenuto che questo fosse un approccio accettabile e pertinente al problema".

Complice l'abbandono dell'MGU-H a partire dal 2026, anche il design delle Power Unit cambierà in maniera importante. L'aspetto interessante è che, per quanto riguarda Mercedes, il layout principale dell'attuale PU è rimasto sostanzialmente invariato sin dal 2014, se non per qualche modifica secondaria. Nel 2026, invece, dovrà essere rivisto per ottimizzare i nuovi regolamenti, ma a cambiare saranno anche diverse caratteristiche del motore termico.

"Sarà un sistema di combustione completamente diverso, poiché la quantità di carburante sarà ridotta. Ci sono alcuni dettagli sul rapporto di compressione. Ci sono dettagli sulla pressione di sovralimentazione consentita. Quindi abbiamo una serie di vincoli diversi e questo significa che, anche se sono sicuro che a qualcuno sembrerà molto, molto simile, [la PU] sarà completamente diversa".

Mercedes F1 W14, dettaglio del motore

Grazie alla rimozione dell'MGU-H, secondo Thomas tra gli aspetti secondari di queste nuove unità ci sarà anche un aumento della rumorosità. Al momento non sono state effettuate delle rivelazioni precise, anche perché attualmente i costruttori stanno facendo girare solo le unità monocilindriche al banco: "Non abbiamo effettuato misurazioni e non abbiamo fatto nulla del genere. Ma sicuramente con la rimozione dell'MGU-H, anche se abbiamo ancora un turbocompressore, non toglierà tanta energia quanta ne sfruttiamo attualmente".

"Sappiamo che il motore a combustione sarà meno efficiente e quindi, per fisica, ci sarà più rumore", ha aggiunto il responsabile della Stella.