F1 | Motori 2026: i controlli avranno criteri più restrittivi

Il 2026 è distante ancora quasi due anni, ma dietro le quinte la FIA, la Formula 1 e i costruttori si stanno già attivando in vista del futuro ciclo tecnico. I regolamenti legati alla Power Unit sono infatti stati rivelati già due anni fa, dando il tempo ai costruttori di portarsi avanti con il lavoro di sviluppo in chiave 2026 e alle aziende interessante di prendere parte ai bandi organizzati dall’organo di governo.

Per quanto il regolamento sia ormai stato definito nelle sue aree base, in realtà da molti punti di vista si tratta di una bozza in continua evoluzione con l’aggiunta di ulteriori dettagli. Dopo la stesura dell’ultima revisione, qualche giorno è emerso che per la gestione della parte elettrica ci saranno due modalità di utilizzo prestabilite, che non potrà essere costantemente ricaricata senza l’ausilio dell’MGU-H.

Le Power Unit del prossimo ciclo regolamentare andranno a valorizzare ulteriormente la parte elettrica con una diversa ripartizione della potenza: l’energia dell’ibrido salirà attorno al 50% del totale, portando a una sensibile riduzione dell'apporto della parte termica rispetto alle attuali unità. Tuttavia, questa non sarà l’unica grossa novità: diverse modifiche regolamentari spingeranno i costruttori saranno a rivedere anche il packaging della stessa unità, rendendola una sfida differente rispetto al passato. Per quanto vi siano dei punti in comune con l’attuale ciclo regolamentare, per sviluppare le future unità sotto molti aspetti servirà ripartire da un foglio bianco.

Il motore Honda F1 Foto di: Giorgio Piola

I controlli sui Costruttori esterni

Diversi Costruttori si sono già registrati in vista del 2026: oltre a Ferrari, Mercedes e Renault, che verrà in realtà rinominata Alpine, prenderanno parte anche Honda, Red Bull Powertrains e Audi, la quale farà il proprio debutto con un team ufficiale dopo aver acquisito il 100% della Sauber. Al momento, più sullo sfondo c’è una eventuale partecipazione di General Motors: il marchio americano, che parteciperebbe come Cadillac, ha completato la registrazione lo scorso novembre con l’obiettivo di entrare sulla griglia nel 2028, ma la sua candidatura è chiaramente legata all’approvazione di Andretti.

La stessa Formula 1 ha espresso dubbi sulla capacità di Andretti e Cadillac di arrivare pronti in tempi brevi per una sfida così importante, motivo per il quale ha lasciato la porta aperta solo in ottica 2028, di fatto andare a chiudere le porte per il 2026: “La domanda prevede una collaborazione con General Motors che inizialmente non include una fornitura di PU, con l'ambizione di una partnership completa con GM come fornitore di PU in un momento successivo”, si leggeva nel comunicato diffuso dalla F1.

“La maggior parte dei tentativi negli ultimi decenni non ha avuto successo. L'ingresso in questo sport di un nuovo costruttore di PU è una sfida enorme, con la quale le principali case automobilistiche hanno avuto difficoltà in passato e che può richiedere un certo numero di anni di investimenti significativi per diventare competitivi”.

Andretti aveva già stilato un accordo per la fornitura di Power Unit con Alpine, a cui farebbe comodo associarsi con una scuderia americana per avere una connessione anche su quel mercato. Ma proprio su quest’ultimo punto, la Formula 1 ha aggiunto che la collaborazione con Renault prima dell’arrivo di GM metterebbe a rischio la proprietà intellettuale e il know-how della casa francese, dato che potrebbe esservi in qualche modo un trasferimento di conoscenze verso Cadillac.

Red Bull Racing RB19, Power Unit Foto di: Erik Junius

Per quanto vi siano già ora delle misure cautelative da parte di ogni costruttore, nell’ultima bozza del regolamento la FIA ha rivisto ulteriormente i controlli. Il primo passo è stato quello di individuare la definizione di “Costruttore di PU esterno”, ovvero “una persona o un'entità, comprese le società o le persone giuridiche, che direttamente o indirettamente era registrato per fornire Power Unit in F1 e si è ritirato dalla griglia o un produttore di Power Unit che sta intraprendendo un lavoro di sviluppo per fornire Power Unit ma non si è ancora registrato presso la FIA”.

Si tratta di un aspetto importante perché questa definizione si va a inserire in un contesto più ampio di vincoli per cui si va anche a regolamentare l’utilizzo di personale che non è ancora legato a un progetto registrato alla FIA, ma che potrebbe comunque garantire supporto a un costruttore che sta lavorando in vista del 2026 o successivi. Inoltre, proprio per evitare trasferimenti di proprietà intellettuali, sono stati anche rivisti i regolamenti che coinvolgono il passaggio di conoscenze non solo tra quei costruttori già presenti, ma anche proprio con i “costruttori di PU esterni”. In ottica futura, la cosa interessante è che, se Cadillac decidesse di chiudere il progetto, i costruttori esistenti non potranno acquisire componenti o proprietà intellettuali, mentre è stata fatta un’ eccezione per il personale, che sarà libero di trovare un’altra occupazione.

La FIA ha rafforzato anche determinati controlli per quei costruttori che condividono alcune attrezzature disponibili sul mercato tramite fornitori esterni: in quel caso bisogna assicurarsi che non vi sia alcun trasferimento di proprietà intellettuali, con controlli ancora più severi da parte dell’organo di governo.

Dettaglio del motore Mercedes Foto di: Giorgio Piola

Nuovi sensori ed elementi standard

I controlli della Federazione, tuttavia, non si fermano solo a ciò. Nell’ultima bozza regolamentare la FIA si è concessa anche la possibilità di rivedere il numero di componenti SSPUC, ovvero elementi standard per la gestione della Power Unit il cui design e sviluppo è portato avanti da un fornitore esterno scelto proprio dall’organo di governo. Ad esempio, uno dei due flussometri attualmente istallato sulle Power Unit è gestito proprio da un fornitore esterno legato alla FIA.

Dal 2026 la FIA potrà incrementare il numero di componenti standard, soprattutto in caso di problemi di affidabilità e per vigilare, come specificato nello stesso regolamento, e verrà comunicato direttamente a tutti i costruttori, rimanendo valido fino alla fine del campionato. Infine, altro aspetto che è interessante menzionare è l’articolo 5.10.4, che specifica come tutte le Power Unit dovranno essere equipaggiate in punti specifici con dei sensori lambda, che vanno a misurare tramite alcuni parametri poi trasmessi alla centralina il rapporto tra aria e benzina, che può variare a seconda delle mappature poste sul volante.

I regolamenti 2026 sono piuttosto restrittivi su alcuni aspetti di utilizzo del motore, per cui è possibile che, andando a inserire questi sensori in punti specifici della Power Unit, si vogliano avere maggiori controlli per verificare che tutti i parametri siano legali.