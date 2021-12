F1 | Motori 2026: ci sarà un budget cap e sparirà la MGU-H

La power unit del futuro, che spingerà le monoposto di Formula 1 a partire dalla stagione 2026, inizia a prendere forma. Il consiglio mondiale FIA tenutosi oggi a Parigi ha comunicato le prime linee guida ufficiali attorno alle quali nasceranno i nuovi progetti. La novità maggiore, annunciata da tempo da molte indiscrezioni è l’abbandono della MGU-H, il complesso (e costoso) sistema che genera energia elettrica attingendo dal calore degli scarichi.

Oltre all’eliminazione della MGU-H, sono stati comunicate altre linee guida dei progetti che prenderanno forma tra quattro anni: sarà mantenuto l’attuale V6 termico da 1,6 litri, la potenza elettrica salirà a 350kw e sarà introdotto un sistema di budget cap anche per lo studio e la realizzazione delle power unit.

I primi commenti sulle nuove linee guida parlano di una concessione al gruppo Volkswagen, presente sul tavolo delle trattative dall’inizio della scorsa estate con i rappresentanti di Audi e Porsche. Entrambe le case non avevano nascosto di aver chiesto l’eliminazione della MGU-H come condizione per valutare un proprio ingresso in Formula 1, essendo una tecnologia molto lontana da un’applicazione nel contesto delle vetture di serie.

L’introduzione del sistema budget cap anche nel mondo power unit è invece una vittoria dei costruttori già presenti in Formula 1, timorosi di dover tornare a stanziare budget molto elevati qualora non fossero stati fissati dei limiti di spesa a chi si appresta ad iniziare un progetto Formula 1. La FIA ha anche approvato il passaggio a carburanti totalmente sostenibili, ma i dettagli in merito alle tempistiche e alla tipologia che sarà scelta saranno comunicati nei prossimi mesi.