F1 | Monza scalda i motori per il GP: ecco tutte le informazioni

La Formula 1 è pronta a tornare a Monza. Tra meno di un mese, alle 15 di domenica 3 settembre, si spegnerà il semaforo che darà il via all’edizione numero 94 del Pirelli GP d’Italia, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1 2023.

Per quanto riguarda la massima serie, venerdì le prove libere si disputeranno dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 17 alle 18, seguendo il programma stabilito negli ultimi anni. Al sabato ci saranno le libere dalle 12.30 alle 13.30 e qualifiche dalle 16 alle 17, mentre domenica il GP scatterà alle 15, con i suoi 53 i giri da percorrere. Oltre a Formula 1, Monza ospiterà l’ultima tappa del campionato di Formula 3, la penultima di quello di Formula 2 prima del gran finale ad Abu Dhabi e la Porsche Mobil Supercup.

I tifosi avranno l’opportunità di seguire l’azione in pista anche grazie ai 31 maxischermi posti lungo il tracciato, un numero più alto rispetto alla passata stagione. Sempre per quanto riguarda i tifosi, confermati i cinque ingressi pedonali (Vedano, Lesmo, Mirabello, Costa Alta e Costa Bassa) e realizzate due nuove passerelle (Mirabello/Variante Ascari; Variante Ascari/ingresso Santa Maria alle Selve) per facilitare e velocizzare l’accesso del pubblico. L’apertura venerdì 1° settembre sarà alle ore 7.30, sabato 2 e domenica 3 alle ore 7, mentre la chiusura sarà alle 20 per tutte e tre le giornate.

I tifosi si riversano sul circuito per festeggiare al termine della gara Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Altro tema legato ai fans è quello della Fan Zone, situata tra il rettifilo opposto e quello dell’anello da Alta Velocità, che consentirà di provare l’esperienza di un cambio gomme, cimentarsi nella simulazione di guida, conoscere la carriera dei 20 protagonisti del Mondiale, vivere l’emozione del podio e fare un salto nella Formula 1 del futuro. Si potranno, inoltre, ammirare alcune vetture di Formula 1 italiane del passato messe in esposizione e le vetture con le quali, domenica mattina, i piloti effettueranno la parata. La Fan Zone aprirà al pubblico giovedì 31 agosto alle ore 14, gratuitamente, mentre negli altri giorni, l’accesso sarà consentito ai possessori del biglietto del GP dalle 9 alle 19.

All’interno dell’impianto, si possono introdurre ombrelli senza punta metallica, sedie e sgabelli non di legno, bottiglie di plastica e borracce non superiori al mezzo litro di capacità. Non è consentito, invece, l’ingresso a biciclette, monopattini, droni, armi e coltelli, manufatti in vetro, tende, aste per bandiere se non di plastica e flessibili, bombolette spray, materiale pirotecnico, attrezzi da lavoro. Ci saranno 24 punti di ristoro dove sarà possibile acquistare cibo e bevande, mentre saranno 10 i punti acqua gratuiti. Da questa edizione è, inoltre, possibile introdurre nell’impianto borracce da mezzo litro.

Per raggiungere la pista, gli organizzatori hanno anche raggiunto un accordo con Trenitalia. Nei giorni del GP - a partire da giovedì 31 agosto - gli Eurocity da Milano Centrale, Bologna Centrale, Genova Porta Principe e Venezia Santa Lucia con destinazione Zurigo o Basilea e gli Eurocity che partono dalle due città svizzere verso i capoluoghi sopra citati fermeranno, straordinariamente, a Monza. Acquistando sul sito di Trenitalia un biglietto Frecciarossa, Intercity o Eurocity per Milano, oppure un biglietto Eurocity per Monza, si potrà acquistare i tagliandi per il Gran Premio di Formula 1 con lo sconto del 5%.