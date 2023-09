F1 | Monza, Libere 3: Sainz spinge la Ferrari davanti a Verstappen

Carlos Sainz ci crede. Lo spagnolo ha confernato anche nella terza sessione di prove libere del GP d'Italia di essere il più veloce con la Ferrari. Il madrileno è arrivato a 1'20"912 con la gomma soft che lascia Max Verstappen a soli 86 millesimi. Carlos è stato molto competitivo anche nel passo gara, alimentando l'aspettativa di un weekend che potrebbe essere di riscatto per la rossa. L'iberico, però, deve stare attento perché si è visto sventolare una bandiera bianco/nera per un leggero contatto con Oscar Piastri che era in un giro lanciato: l'australiano si è trovato la Ferrari in traiettoria nella Prima Variante e i commissari sportivi lo hanno sanzionato con un preavviso di squalifica. Sainz sta vivendo un fine settimana perfetto, ma deve evitare altri errori, altrimenti il prossimo provvedimento potrebbe essere quello più duro.

La SF-23 sembra un abito cucito addosso a Sainz, mentre incontra maggiori difficoltà Charles Leclerc che ha cambiato l'assetto per cercare un migliore bilanciamento specie alle due curve di Lesmo. Il monegasco ha abortito il suo giro buono per non essere andato in corda proprio alla seconda di Lesmo e nel secondo tentativo ha pagato 574 millesimi dal compagno di squadra. Decisamente troppo, segno che Charles non ha trovato la confidenza con la rossa a basso carico.

La Ferrari si candida alla pole position di Monza, ma Max Verstappen è lì con la Reb Bull: la squadra di Milton Keynes continua l'affinamento della RB19. I tecnici hanno progressivamente scaricato la macchina del campione del mondo e sembra l'unico di poter rivaleggiare con la Scuderia, mentre Sergio Perez ha concluso solo decimo: il tempo di 1'22"192 lo aveva ottenuto con le soft usate, ma quelle nuove non le ha potuto usare perché i meccanici hanno dovuto lavorare a lungo sull'anteriore, impedendogli di fare il suo giro da qualifica.

Al terzo posto c'è la Mercedes di Lewis Hamilton che lascia mezzo secondo dalla Ferrari: l'inglese sperava di essere più competitivo e il sette volte campione del mondo ha ammesso di non sapere dove andare a trovare quello che manca alla W14. La sensazione è che in Marcedes siano rimasti ancora con mappature di motore sgonfie, per cui non ci sarebbe da sorprendersi se vedremo la freccia nera più vicina ai primi due.

In quinta posizione c'è Fernando Alonso che ha fatto il suo con l'Aston Martin, anche se i 799 millesimi di distacco testimoniano che la AMR23 non si adatta alle piste veloci. L'iberico ha lavorato molto con le hard preparando la gara. Lance Stroll finalmente è riuscito a girare con la seconda "verdona" e l'11esimo tempo non è male, considerato che in FP1 aveva ceduto la macchina a Felipe Drugovich, mentre in FP2 si è fermato subito per un problema di pescaggio della benzina.

Non ha impressionato George Russell che cede tre decimi al compagno di squadra Hamiltn: l'inglese è inseguito dalle Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg sorprendentemente entrare in Top 10. Molto interessante il nono tempo di Alexander Albon con la Williams colto un treno di medie. Logan Sargeant è 15esimo davanti a Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo autore di un drittone innocuo alla Variante Ascari.

Positiva la qualifica di Liam Lawson 12esimo subito davanti a Yuki Tsunoda: prosegue in modo positivo l'approccio alla F1 del neozelandese. Non hanno brillato le McLaren con Oscar Piastri 14esimo e Lando Norris 17esimo. La MCL60 in configurazione scarica non ha impressionato i piloti e si aspettano le novità di Singapore per puntare in alto.

L'Alpine a Monza soffre: non ha potenza di motore, né efficienza aerodinamica. Non sorprendano quindi Esteban Ocon 18esimo e Pierre Gasly addirittura ultimo. In mezzo Guanyu Zhou che comincia a sentire vacillare il sedile di Hinwil per il prossimo anno.