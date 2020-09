F1, Monza, Libere 1: Bottas presenta la Mercedes

Le due Mercedes non sembrano temere avversari a Monza: nella prima sessione di prove libere del GP d'Italia Valtteri Bottas è stato il più veloce con le gomme Soft (mescola C4) con il tempo di 1'20"702. La W11 ha mostrato una netta superiorità anche negli esperimenti per capire come sfruttare la power unit dopo il divieto dell'uso del "Party mode", vale a dire la mappatura estrema per la qualifica (Strat-2).

Il finlandese ha voluto dare un segnale alla squadra di Brackley di non essersi addormentato dopo il rinnovo del contratto elargito da Ola Kallenius. Lewis Hamilton è arrivato a 245 millesimi dal compagno, ma le due frecce nere sono state le uniche a sfondare subito il muro dell'1'21".

L'esa-campione ha cercato i punti dove è in grado di migliorare la sua prestazione, finendo anche lungo per cercare i limiti in staccata. Al terzo posto c'è una sorpresa: Alexander Albon con la Red Bull capace di 1'21"500 a quasi otto decimi dalle Mercedes.

Non deve stupire che l'anglo thailandese sia davanti al suo "capitano", ma Max Verstappen è uscito di pista all'uscita della Variante Ascari. L'olandese ha perso il controllo della Red Bull a causa di un forte sovrasterzo nella fase di percorrenza della chicane. La RB16 ha fatto un mezzo testacoda ad alta velocità prima di finire nella sabbia e urtare le barriere all'esterno con il muso che si è staccato nell'impatto.

La direzione gara ha subito esposto la bandiera rosssa per interrompere la sessione, ma Max è stato bravo a uscire dalla via di fuga per tornare ai box con i suoi mezzi, riducendo il tempo dell'interruzione. L'olandese è tornato al volante della RB16 dopo 22 minuti, ma non è rimasto impressionato dalla sua RB16 lavorando sull'assetto, in particolare sulle altezze.

Verstappen ha concluso quinto a 938 millesimi dalle Mercedes, ed è stato anche preceduto da Daniil Kvyat sorprendentemente quarto con l'AlphaTaur : il russo è arrivato a 55 millesimi dalla Red Bull di Albon calzando le gomme Medie, mentre Pierre Gasly è sesto a 26 millesimi da Max: il francese non ha evitato un testacoda alla Roggia. Il dato che emerge è che il motore Honda si esalta sui lunghi rettilinei dello Stradale.

La Ferrari sembra proseguire l'agonia iniziata a Spa: Leclerc è 11esimo con la SF1000 molto scarica: la Rossa paga 1"2 da Bottas con le gomme Medie. Preoccupa il distacco, ma anche il fatto che ci sono troppe vetture davanti: Red Bull, AlphaTauri, Racing Point, McLaren e Renault oltre alla Mercedes. Fatica Sebastian Vettel che è addirittura penultimo: il tedesco è a un secondo dal monegasco, un distacco che non si giustica nel "tempio della velocità". Seb è stato preceduto anche da Roy Nissany che ha rilevato la Williams lasciata libera da George Russell: l'israeliano ha bene impresisonato con il 18esimo tempo, visto che, comunque, è stato davanti a Nicolas Latifi.

La top ten vedeSergio Perez settimo con la Racing Point: ci si aspettava di più dalla RP20, ma per esempio Lance Stroll non è andato oltre il 13esimo posto.

Lando Norris è ottavo con la McLaren di nuovo dotata del deviatore di flusso visto a Spa solo nelle libere, mentre Daniel Ricciardo è nono con la Renault: l'australiano ha montato il terzo motore della stagione per avere un'unità fresca sui lunghi rettilinei dello Stradale.

Carlos Sainz è decimo con l'altra MCL35. Non ha brillato Esteban Ocon con la seconda R.S.20 solo 12esima.

In difficoltà le Haas con Romain Grosjean 14esimo e Kevin Magnussen, 15esimo: il francese è parso in crisi in frenata, con frequenti bloccaggi nelle staccate più violente. Le monoposto americane sono state davanti alle Alfa Romeo, a parità di motore clienti Ferrari. Antonio Giovinazzi è 16esimo con la C39 davanti a Kimi Raikkonen: ha iniziato bene per cancellare il botto del Belgio...