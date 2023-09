F1 | Monza: il ritardo alla ripartenza causato da un pannello LED

I primi minuti del Gran Premio d’Italia hanno rappresentato uno dei momenti più confusionari del weekend, con la gara che ha poi preso il via oltre un quarto d’ora dopo quanto inizialmente pianificato. Tutto è avvenuto a causa di una serie di problemi innescati in seguito al ritiro di Yuki Tsunoda durante il giro di formazione a causa di un sospetto problema alla MGU-H su cui AlphaTauri.

Dopo che il giapponese ha parcheggiato la vettura prima della Parabolica, gli altri piloti si sono recati sulla griglia di partenza come per una classica partenza da fermo, prima di ricevere l'ordine di interrompere la procedura e completare un altro giro di formazione. Lo stesso Carlos Sainz, ad esempio, non era bene a conoscenza di cosa avrebbe dovuto fare, chiedendo in più occasioni indicazioni al team.

Ma quando sono tornati sulla griglia di partenza, i piloti sono stati trattenuti senza alcuna informazione aggiuntiva sullo schermo che si trova vicino ai semafori, venendo informati di ciò che stava accadendo solamente dai loro ingegneri di gara via radio.

Il secondo tentativo di partenza è stato interrotto perché la vettura di Tsunoda era rimasta bloccata e non poteva essere recuperata rapidamente, dato che le monoposto sarebbero dovute passare accanto ai marshall. Per questo ci si aspettava che le squadre potessero inviare i propri meccanici in griglia per raffreddare le Power Unit con le ventole e per tenere a caldo le gomme con l’ausilio delle termocoperte, tanto che qualche pilota via radio ha anche chiesto il perché del ritardo.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, il resto dello schieramento alla partenza Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Allo stesso tempo, lo schermo informativo del cronometraggio FIA non ha mostrato che la seconda partenza sarebbe stata interrotta, con i delegati che hanno invece informato le squadre sui loro canali radio dedicati. Secondo quanto appreso da Motorsport.com, nonostante fossero già pronti in pit lane, i meccanici non hanno potuto accedere rapidamente alla griglia di partenza attraverso il cancello principale perché lo schermo a LED non mostrava alcuna informazione circa la sospensione. Ciò ha fatto che i marshall fossero riluttanti ad aprire i cancelli senza che venisse seguito alla lettera il protocollo.

Comprensibilmente, si è ritenuto che fosse meglio aprire i cancelli solo quando sarebbe arrivato l’ok definitivo dalla FIA. Ma due meccanici erano così di fretta che hanno scavalcato il muretto dei box per cercare di raggiungere le loro auto. Una volta aperto il cancello e i meccanici sono tornati in griglia, la procedura di partenza è stata ripristinata e ha avuto inizio con un messaggio di avvertimento di cinque minuti.