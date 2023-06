F1 | Montreal: Verstappen fa 41 come Senna, la Ferrari risorge

Max Verstappen non fa concessioni a nessuno: l'olandese vince il GP del Canada e regala la 100esima vittoria alla Red Bull, conquistando la 41esima affermazione che lo porta alla pari con un certo Ayrton Senna. I numeri dicono quale sia la straordinaria stagione del due volte campione del mondo al sesto successo stagionale, proseguendo la striscia della squadra di Milton Keynes che porta a otto le vittorie 2023. Nessuno ha messo in discussione la supremazia dei campioni del mondo, ma a Montreal sembra essersi volatilizzata la clamorosa superiorità tecnica della RB19. E se dovessimo giudicare il rendimento della macchina dalla prestazione di Sergio Perez, solo sesto, verrebbe da dire che qualcosa sta succedendo e che l'immenso talento di Max copre qualsiasi magagna. Il messicano ha inseguito il giro più veloce sulla bandiera a scacchi: ha ottenuto un 1'14"481 con le soft, togliendo il punto aggiuntivo a Lewis Hamilton. Checo vede crescere a 69 punti il vantaggio dell'olandese: Verstappen potrebbe stare a casa per tre gare e probabilmente resterebbe al comando, visto che Sergio non sembra reggere il passo dei primi.

Verstappen, quindi, non teme sorprese e prosegue a macinare chilometri al comando, ma Fernando Alonso con la rinnovata Aston Martin coglie un bellissimo secondo posto dopo aver imposto un sorpasso in pista a Lewis Hamilton che con la Mercedes era scattato meglio dello spagnolo. La "verdona" si riprende il ruolo di seconda forza del mondiale, anche se la Stella mantiene il posto d'onore nella classifica dei Costruttori con un margine di 16 punti. L'asturiano è stato perfetto: è vero che c'è stata una safety car al giro 12 per il botto di George Russell contro il muro (l'inglese è poi ripartito, prima del ritiro definitivo), ma il distacco dalla RB19 è stato minore di 10 secondi e Fernando è a 9 punti per minacciare il secondo posto di Perez nel mondiale piloti.

La freccia nera ha provato a tenere il passo dell'Aston Martin, dando la sensazione che il gruppo di testa si stia ricompattando in alto. I tre piloti del podio hanno fatto ricorso alle due soste, mentre le Ferrari sono arrivate a ridosso dei primi tre con un'arguta strategia con un solo pit. La SF-23 ha confermato in gara le belle speranze viste nei long run del venerdì: la rossa non si è mangiata le gomme come a Barcellona, trovando quella consistenza nel passo che mancava. La Scuderia è mancata in qualifica, altrimenti avrebbe potuto ambire a un posto sul podio, ma può tornare a casa con la convinzione di aver trovato una strada per lo sviluppo della versione Evo.

Leclerc, scattato decimo, è arrivato a quattro secondi dal podio. Il monegasco aveva alle spalle Carlos Sainz ed entrambi i ferraristi sono stati agevolmente davanti a Sergio Perez con la seconda Red Bull. Dalla Ferrari si pretende di più, ma l'inversione di tendenza sembra concreta.

Bellissima la prestazione di Alexander Albon che ha portato la Williams al settimo posto: la FW45 rivista e corretta sembra aver fatto un importante salto di qualità, tanto che la squadra guidata da James Vowles ha abbandonato l'ultimo posto nella graduatoria dei Costruttori, lasciando l'AlphaTauri a ruolo di fanalino di coda. E la squadra di Grove è a un punto dalla Haas e due dall'Alfa Romeo.

Esteban Ocon è ottavo con l'Alpine (ha preoccupato il mono pilone dell'ala posteriore che vibrava pericolosamente sui cordoli negli ultimi giri), davanti a Lance Stroll con la seconda Aston Martin. Il canadese ha beffato l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas superato al fotofinish per 30 millesimi. Il finlandese, comunque, porta a casa un punticino prezioso a Hinwil, visto che Lando Norris è scivolato al 13esimo posto per la penalità di 5 secondi che gli è stata inflitta per aver rallentato troppo in pit lane: l'inglese della McLaren aveva concluso nei dieci, ma ha chiuso 13esimo.