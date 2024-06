F1 | Montreal, Libere 3: Hamilton stupisce davanti a Verstappen

Il sole finalmente! La terza sessione di prove libere del GP del Canada si libera dalla pioggia e le squadre sfruttano l'ora asciutta per preparare la qualifica. Lewis Hamilton, su una pista che gradisce, ha tirato fuori la zampata nella simulazione del giro secco raggiungendo un 1'12"549 con le gomme soft. Il sette volte campione del mondo, forse, disponeva di una mappa di motore più spinta, visto che anche George Russell, che aveva ottenuto la sua prestazione prima, mentre la pista di Montreal era in continua evoluzione di grip, si è inserito in terza piazza con una W15 migliore del solito.

Fra le due frecce nere e d'argento si è infilato Max Verstappen che, proprio all'ultimo giro ha sfiorato il muro dei campioni, mentre lo ha colpito più decisamente Alexander Albon con la Williams dannegiando la sospensione posteriore. Verstappen, dopo i guai alla MGU-K di ieri (il motore 3 è stato spedito a Milton Keynes per i controlli più approfonditi), ha montato la PU2. L'olandese ha trovato un buon giro a serbatoio vuoto, mentre ha accusato un graining piuttosto visibile sull'anteriore sinistra e la sua simulazione di gara è parsa poco entusiasmante.

Lance Stroll, caricato dal pubblico di casa, ha centrato la quarta poszione con un'Aston Martin in netta crescita. Fernando Alonso è solo ottavo con le soft, ma lo spagnolo aveva impressionato con un interessante long run sulle hard. La "verdona" pare aver risolto qualcuno dei problemi emdemici, visto Lance si è messo alle spalle le due McLaren. Oscar Piastri ancora una volta è davanti a Lando Norris: l'australiano è quinto ma solo per pochi millesimi sul comapgno di squadra inglese, settimo. Fra le due vetture "papaya" si è infilato Daniel Ricciardo con la Racing Bull, eccellente sesto, mentre Yuki Tsunoda in odore di rinnovo è solo 15esimo.

Se Sergio Perez è nono con la Red Bull, stupisce la decima piazza di Charles Leclerc con la Ferrari. Il monegasco via radio si è lamentato di una rossa troppo lenta, dopo aver sofferto un problema ai freni anteriori che non gli ha permesso di trovare il miglior bilanciamento in frenata. Male anche Carlos Sainz che non è mai riuscito a chiudere un giro pulito, segno che la SF-24 non è ancora in ordine. Preoccupano gli otto decimi di distacco della rossa, ma c'è il forte dubbio che la Ferrari abbia usato un motore con una mappa non troppo spinta, per cui la prestazione manca, ma non è detto che la Scuderia sia in crisi come è sembrata in pista.

La riprova che c'è qualcosa di anomalo è data dalla Haas di Kevin Magnussen si è infilata fra le due Ferrari, mentre Nico Hulenberg è solo 17esimo. Positiva la prestazione di Valtteri Bottas con la Sauber: il finlandese è 13esimo. Male, malissimo Guanyu Zhou. Il cinese dopo cinque minuti dall'inizio del turno ha perso alla curva 2 il controllo della sua W44 dopo essere salito troppo sul cordolo interno a gomme fredde ed è andato in testacoda, finendo con le ruote posteriori contro le brriere. Zhou ha rovinato l'ala posteriore nuova che la squadra elvetica aveva portato in Canada. Guanyu aveva già sbattuto ieri nel primo turno per un aquaplaning e aveva urtato all'uscita della St. Devote in qualifica nel GP di Monaco. Non è un momento favorevole per l'asiatico che ha imboccato un periodo negativo che sta pesantemente condizionando lo sviluppo della monoposto svizzera.

Positiva la sessione di Logan Sargeant 14esimo con la Williams, decisamente più veloce di Albon. In difficoltà l'Alpine con Pierre Gasly solo 16esimo, con Esteban Ocon 19esimo.