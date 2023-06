F1 | Montreal, Libere 2: Mercedes al top davanti alle Ferrari

Tutta una questione di tempo. Sì, perché i crono che hanno definito la classifica finale del secondo turno di prove libere del Gran Premio del Canada hanno trovato l'ordine finale proprio per una questione di scelta da parte di Mercedes riguardo al quando fare la propria simulazione qualifica.

Tutti i team hanno optato per fare subito la propria simulazione del giro secco in vista della giornata di domani, mentre le Mercedes lo hanno fatto a circa 25 minuti dalla fine della sessione, durata 30 minuti in più del solito per cercare di recuperare il tempo perso nelle Libere 1 per via di un guasto al sistema di trasmissione televisiva.

Lewis Hamilton ha vinto il duello interno con George Russell firmando un 1'13"718 che gli è valso la prima posizione di giornata. Sulla carta un buon risultato, ma ottenuto con pista molto più gommata rispetto a quella che hanno trovato i concorrenti nella prima parte del turno e anche le temperature sono state più basse, quindi migliori per le Frecce Nere.

Russell, poi, ha confermato quanto sia vicino nelle prestazioni a Lewis Hamilton, cogliendo il secondo tempo con 27 millesimi di ritardo nei confronti del compagno di squadra. Difficile comparare il giro secco delle Mercedes con quello degli altri, ed è altrettanto complesso farlo con le simulazioni del passo gara, perché fatto con pista meno gommata (forse per simulare le condizioni di pista di domenica dopo le piogge previste per domani?).

Dietro alle due W14B, che sono alla ricerca di conferme dopo le ottime prestazioni di Barcellona, c'è la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz Jr. Lo spagnolo si è fermato a 126 millesimi di secondo da Hamilton, ma è il primo dei piloti che hanno fatto la simulazione qualifica nello stesso momento della sessione. Se sul giro secco Carlos ha fatto bene, è parso ancora in difficoltà sul passo gara.

Chi invece non è parso avere problemi sulla simulazione dello stint di gara è Charles Leclerc. Il monegasco, quinto di giornata a 5 centesimi da un ottimo Fernando Alonso, ha impressionato per un ottimo stint con gomme Medium. Un miglioramento costante dei tempi che lascia ben sperare per la gara di domenica. Più difficile valutare il lavoro svolto con le Hard e, soprattutto, le prestazioni.

Aston Martin ha lavorato in pista con le novità portate al Gilles Villeneuve di Montreal. Entrambe le AMR23, ossia quelle di Fernando Alonso (quarto) e Lance Stroll (nono) sono parse molto nervose, sintomo che il team avrà bisogno ancora di girare per capire come sfruttare al meglio il pacchetto portato per questo gran premio.

Fa impressione non vedere Max Verstappen in cima a una lista dei tempi dopo il grande dominio che ha dettato sino a questo momento della stagione. Il campione del mondo in carica è sesto a oltre 4 decimi da Hamilton. Il suo passo gara, al pari di quelli di Leclerc, è sembrato molto competitivo e questo certo non stupisce.

Non inganni invece l'ottavo tempo di Sergio Perez: l'unico contendente - sulla carta - di Verstappen per il titolo è ottavo a un decimo dal compagno di squadra, ma con un ritmo molto meno competitivo. La sua spirale negativa prosegue, come già abbiamo visto nello stesso periodo delle stagioni passate.

Chi sorprende è l'Alfa Romeo con Valtteri Bottas, addirittura settimo e davanti alla Red Bull RB19 di Perez. La vettura elvetica sembra essere veloce, ma solo con il finlandese. Guan Yu Zhou è solo 14esimo e staccato di 6 decimi dal compagno di squadra. Detto del nono posto di Stroll, chiude la Top 10 Pierre Gasly con la prima Alpine, vicino nei tempi all'Aston Martin di Stroll.

Una delle due bandiere rosse del turno è stata esposta a causa dell'Alpine di Esteban Ocon (terzultimo), ferma a metà circuito a causa di un guasto. Il team ha chiesto via radio al suo pilota di fermare la macchina in pista per evitare danni maggiori. Il problema sulla macchina di Ocon si è verificato a 47 minuti dal termine della sessione.

Appena fuori dalla Top 10 le McLaren di Oscar Piastri e di Lando Norris, rispettivamente 11esimo e 13esimo. L'australiano ha baciato il Muro dei Campioni con le ruote di destra, ma senza riportare danni importanti alla sua monoposto. In mezzo alle due MCL60 c'è la prima Haas, la VF-23 di Kevin Magnussen.

Ultima posizione, invece, per un incolpevole Nico Hulkenberg. Il pilota tedesco della Haas è stato costretto a parcheggiare la sua VF-23 al termine del rettilineo di partenza dopo 29 minuti di sessione a causa di un guasto alla power unit Ferrari della sua monoposto.

Nico è dovuto uscire celermente dopo aver notato il fumo uscire dal retrotreno. Pochi istanti dopo sono divampate le fiamme, gestite però dai commissari intervenuti sul posto per evitare che il fuoco si propagasse per diventare poi meno controllabile. Un peccato per il tedesco, costretto così a perdere praticamente 2 sessioni su due del venerdì. Per lui e per il team americano un fine settimana in salita.

Giornata complessa per AlphaTauri, con i propri piloti al 15esimo e al 16esimo tempo. La buona notizia, però, arriva dai tempo di Nyck De Vries: l'olandese è staccato di appena 5 centesimi dal compagno di squadra. Di sicuro questa è una buona notizia per il pilota, considerando quanto sia osservato speciale da Helmut Marko.

La Williams ha fatto prove comparative tra il pacchetto base per la FW45 montato sulla monoposto di Logan Sargeant, penultimo, e il pacchetto di novità montato su quella di Alexander Albon. Il thailandese ha fatto meglio del compagno di squadra chiudendo al 17esimo posto e con un margine di mezzo secondo proprio sul pilota statunitense. Dopo la giornata odierna, il team di Grove deciderà se sarà il caso di utilizzare o meno le novità portate a Montreal per cercare di evolvere una monoposto che, sino a qui, non ha avuto tanti sussulti degni di nota.

Da sottolineare poi come la sessione sia stata resa insidiosa negli ultimi 10 minuti da un leggero scroscio di pioggia. Alcuni piloti hanno azzardato le gomme intermedie, ma le precipitazioni sono state così leggere da consigliare quest'ultimi a tornare ai box e montare di nuovo gomme slick per evitare di distruggere la mescola dedicata alla pista umida. La pioggia forte, la definiremmo più appropriatamente torrenziale, è arrivata solo negli ultimi 4 minuti e nella seconda parte della pista.