F1 | Montreal, Libere 1: Verstappen davanti, Sainz è vicino

Max Verstappen presenta le credenziali in Canada: l'olandese è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Canada che torna in calendario dopo due anni saltati per il Covid. Max con la gomma soft (mescola C5) è arrivato a 1'15"158, pur lamentadosi di diversi problemi ni che lo hanno innervosito. La Red Bull si mette davanti dominando nell'ultimo tratto della pista, quello che premia il motore Honda e l'efficienza aerodinamica.

La Ferrari non è lontana con Carlos Sainz: lo spagnolo ha portato la F1-75 a 246 millesimi, ma la sensazione è che la rossa sia partita con un motore particolarmente sgonfio e un'ala posteriore troppo carica. Carlos è il pilota che ha percorso più giri (34) perché le previsioni danno pioggia nel secondo turno e nelle qualifiche di domani, per cui le squadre hanno voluto raccogliere i dati utili per definire la strategia della gara.

Charles Leclerc ha chiuso quinto con la rossa dotata del motore 3, ma con il turbo di Baku che è stato salvato: il monegasco ha ottenuto la sua prestazione con gomma rossa usata, senza cercare il giro secco. Charles, infatti, è stato fra i primi a dedicarsi alla simulazione di gara con le medie, dimostrando un buon passo.

Fra le due Ferrari si sono infilati un sorprendente Fernando Alonso terzo con l'Alpine. La A522 è certamente in crescita e le prestazioni lo dimostrano, ma i motoristi Renault hanno l'abitudine di tenere più alta la soglia delle mappature rispetto alla concorrenza. Se l'asturiano ha impressionato, il compagno di squadra ha trovato un momento di gloria per un altro motivo.

Esteban Ocon ha patito un problema strano: un sacchetto di plastica spinto dal vento ha chiuso la brake duct anteriore destra che ha provocato un inizio d'incendio nel cestello chiuso. Il francese è riuscito a tornare ai box per permettere ai meccanici dell'Alpine di intervenire per riparare ciò che il fuoco ha danneggiato: niente di grave perché il transalpino ha potuto tornare in pista per concludere il turno al 15esimo posto.

In quarta piazza c'è Sergio Perez che è tornato al ruolo storico di "gregario": il messicano, infatti, ha seguito la strategi a che la Ferrari ha usato per Leclerc e si è dedicato a simulare un pezzo di gara, ma il distacco di Sergio è tornato a oltre quattro decimi.

George Russell è sesto con una Mercedes che è riuscita ad attenuare in parte il porpoising con due tiranti a fermare le oscillazioni del fondo. Lewis Hamilton è ottavo ma a soli 5 centesimi dal più giovane compagno di squadra. Fra le due W13 che avevano anche un fondo diverso e una sospensione posteriore rivista per fini aerodinamici nel braccio di convergenza, si è infilato Lance Stroll che comincia a capire l'Aston Martin rivista e corretta.

Il canadese ha preceduto di un decimo Sebastian Vettel nono davanti a Daniel Ricciardo decimo con la McLaren migliore, anche se Lando Norris non è lontano in 12esima piazza. Pierre Gasly è stato il primo fuori dalla top 10 con l'AlphaTauri, mentre Yuki Tsunoda non è andato oltre il 15esimo posto dopo aver sfiorato il "muro dei campioni". Il giapponese ha solo sfregato i cerchi e ha potuto continuare, ma ha capito cosa si rischia in quel punto...

In crescita Alexander Albon che ha portato la Williams al 15esimo posto, con Nicholas Latifi 19esimo. L'Alfa Romeo è 16esima con Valtteri Bottas: il finlandese ha rifilato sette decimi al cinese Guanyu Zhou che ha avuto un approccio graduale. Mick Schumacher non fa danni (solo un dritto in chicane) e sta davanti a Kevin Magnussen, ultimo. Le Haas non impressionano, ma la sensazione è che i motori Ferrari siano stati molto bassi come mappatura.