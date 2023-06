F1 | Montreal, Libere 1: black out, sessione interrotta subito

La prima sessione di prove libere del GP del Canada è durata nemmeno cinque minuti: Pierre Gasly ha accostato a bordo pista la sua Alpine A523 perché aveva problemi di selezione del cambio. Il francese si è dovuto fermare e la direzione gara ha sventolato la bandiera rossa per bloccare le monoposto, ma senza neutralizzare lo scorrere del tempo.

La vettura di Enstone è stata recuperata al box in fretta, ma il turno non è stato ripreso per un problema elettrico che ha colpito le telecamere del circuito chiuso dell'autodromo Gilles Villeneuve. I tecnici canadesi non sono riusciti a ripristinare l'impianto di ripresa per cui la sessione è stata annullata per ragioni di sicurezza.

Il pilota più veloce era Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo C43: il finlandese con le gomme medie era arrivato subito a 1'18"728 davanti alle due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso che hanno preceduto le due Red Bull con Sergio Perez che ha preceduto Max Verstappen.

La FIA ha proposto alle squadre di anticipare di mezz'ora la sessione del pomeriggio per offrire ai team e ai piloti la possibilità di verificare le novità tecniche che sono state portate in pista, lasciando anche il tempo necessario per effettuare dei long run con gli pneumatici C3, C4 e C5.

L'appuntamento, quindi, è per il secondo turno alle 22,30...