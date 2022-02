F1 | Monoposto 2022? Vedremo due filosofie molto diverse

La prima monoposto 2022 che si vedrà sarà l’Aston Martin AMR22 il 10 febbraio, al netto dei ritardi che accompagnano la nascita della F1 del team di Silverstone. Manca una settimana alla caduta dei veli della verdona, ma cresce la curiosità per scoprire come saranno le vetture a effetto suolo che daranno il via alla rivoluzione regolamentare voluta da FIA e FOM.

Finora abbiamo visto ricolorata nelle livree delle singole squadre la show car che era stata mostrata in occasione del GP di Gran Bretagna, mentre gli esponenti dei vari team hanno sempre detto che le F1 che stavano nascendo era diverse dal modello che rappresentava plasticamente i vincoli del regolamento.

La distribuzione del carico aerodinamico sulle monoposto 2022 a effetto suolo Photo by: Giorgio Piola

Va ripetuto, perché lo abbiamo giù scritto diverse volte, cha la lettura e l’interpretazione delle norme 2022 non è affatto facile se non si hanno strumenti CAD: la filosofia delle monoposto a effetto suolo è quella di non proporre spigoli vivi che possano generare dei vortici che possono sporcare la scia, impedendo alla monoposto che segue di stare vicina per tentare un sorpasso e animare lo show.

Le regole sono molto prescrittive e la tendenza è di spingere i team a realizzare monoposto molto simili. Almeno al primo anno non sarà così, perché non si è ancora capito quale delle due filosofie costruttive possibili prenderà il sopravvento, mentre andando avanti con il tempo ci sarà una confluenza delle soluzioni che porterà a F1 più simili.

Dalle anticipazioni raccolte finora si dice che proprio in Aston Martin non ci sarebbe un grande entusiasmo perché lo staff diretto da Andy Green avrebbe puntato sulla versione che nel disegno di Giorgio Piola si vede in basso, vale a dire la F1 con le pance lunghe e strette e con la bocca dei radiatori più bassa, con il muso lungo che si estende fino all’estremità dell’ala anteriore.

Regole 2022: vista laterale Photo by: Giorgio Piola

Si tratta di un lay-out che permette di ottenere più facilmente dei risultati in galleria del vento, per cui chi non aveva risorse o tempo per studiare ed analizzare le due filosofie, si sarà gettato a capofitto sulla soluzione più facile. Ma sia ben chiaro che non significa affatto disporre della vettura più competitiva, ma forse di quella che per prima arriva ad un certo livello.

L’altra filosofia, infatti, richiede un più accurato lavoro nel wind tunnel ma, pur richiedendo più tempo, dovrebbe garantire maggiori possibilità di sviluppo: in cosa si differenzia un filone da quell’altro? Tanto per cominciare da pance corte con una presa d’aria più alta e, magari, da un muso a formichiere (tipo la Williams del 1991 o la McLaren MP4-8 del 1993) più corto per scavare sotto alla scocca e aumentare il passaggio d’aria da incanalare verso i due tunnel Venturi.

McLaren MP4-8 del 1993: si noti il muso a formichiere Photo by: Giorgio Piola

Abbiamo identificato delle macro aree per riconoscere le diverse monoposto, ma le grandi differenze di scopriranno sotto alle carrozzerie. Il primo discrimine dovrebbe essere dettato dal passo: la FIA concede un interasse compreso fra i 3.400 e i 3.600 mm. Tutte le F1 2021 erano più lunghe, per cui sarà importante capire in quale direzione andranno le squadre, tenendo conto che le monoposto 2022 peseranno 43 kg in più (795 kg) delle progenitrici e arrivare al peso minimo non sarà affatto facile, per cui disporre di un interasse più corto dei 3.600 mm potrebbe permettere di dimagrire (ricordiamo che 10 kg a Barcellona valgono circa 0”3).

Per sviluppare il massimo carico aerodinamico con i canali Venturi la tendenza generalizzata sarà quella di avere un retrotreno lungo e un anteriore che potrà variare in funzione delle necessità.

Però le monoposto con le pance lunghe e strette punteranno a montare il motore più indietro, potendo contare su un cambio corto, dotandosi magari di sospensioni a schema push rod. Diversamente le F1 con le pance corte avranno il motore più vicino al pilota e avranno bisogno di una scatola della trasmissione lunga. In questa configurazione ci potrebbero essere delle sospensioni ancora pull rod.

Anche la collocazione dei radiatori varierà molto in funzione del layout scelto: ci sarà chi terrà degli elementi dell’impianto di raffreddamento sul motore e chi cercherà di disporli nelle pance.

Nelle sospensioni ci sarà un ritorno al… passato, dal momento che sono vietati i bracket per alzare il triangolo superiore e spostare il punto di ancoraggio del puntone come è successo negli ultimi anni.

Vista frontale delle vetture 2022: a sinistra lo schema pull rod e a destra il push rod Photo by: Giorgio Piola

La McLaren è orientata a riproporre lo schema pull rod con una soluzione che andrà a rivisitare i concetti che la Ferrari aveva usato fino al 2015, potendo spostare i pesi verso il basso. Le norme, inoltre, vietano il controllo idraulico del terzo elemento per cui gestire l’altezza da terra sarà molto complicato, per cui l’assetto Rake satrà destinato a scomparire, dal momento che i team cercheranno di mantenere la vettura più radente l’asfalto il possibile.

Con la scomparsa di turning vanes e bargeboard, i bracci della sospensione anteriore opportunamente sagomati diventeranno i primi “deviatori di flusso”. Qualcuno, ed è facile pensare che una squadra possa essere la Red Bull campione del mondo, potrebbe spingersi a bracci multi-link in luogo dei più tradizionali triangoli, per usare le sospensioni con importanti funzioni aerodinamiche. Lo stesso braccio dello sterzo potrebbe non essere più allineato a uno dei triangoli.

Siccome abbiamo detto che il legislatore vuole evitare gli spigoli, nel regolamento sono comparse le definizioni di curve concave o convesse. In virtù di questo approccio ci possiamo aspettare ali anteriori molto diverse: con il profilo principale piatto o con i flap ad ala di gabbiano se non a cucchiaio. Insomma almeno all’inizio ne vedremo delle belle.

Ma quale sarà il filone tecnico vincente? Lo scopriremo presto. E non ci sorprenderemmo affatto se ci saranno squadre che lanceranno delle vetture di “compromesso”, specie nel passo, per poter adeguare la macchina alle soluzioni più competitive.