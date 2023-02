F1 | Monchaux: "Alfa Romeo C43, passi avanti nell'aerodinamica"

Ogni direttore tecnico di Formula 1 che si rispetti ha un obiettivo preciso: realizzare ogni anno una monoposto che sia più veloce e affidabile della precedente. Non fa eccezione Jan Monchaux, mente di Alfa Romeo Racing, il quale ha tracciato le linee guida che hanno portato alla progettazione e poi alla realizzazione della C43 presentata questa mattina.

A prima vista - impressioni confermate dallo stesso Monchaux nel corso dell'evento - la C43 appare molto simile alla progenitrice nell'avantreno. Questo, infatti, sarà oggetto di sviluppi nel corso della stagione. Il retrotreno è sensibilmente diverso da quello dell C42. Pance, cofano motore e zona Coca-Cola drasticamente riviste dal punto di vista aerodinamico e, probabilmente, anche da quello degli ingombri.

A Hinwil hanno fatto scelte precise: affinare l'aerodinamica posteriore sia superiore che inferiore, con quest'ultima imposta dal regolamento rivisto dalla FIA per cercare di attenuare il fenomeno del porpoising, tornato in auge in Formula 1 con l'adozione delle monoposto a effetto suolo.

Monchaux, cosa prova vedendo la sua nuova creatura, la C43?

"Provo orgoglio misto ad ansia, perché speriamo che funzioni tutto come pianificato. Ma siamo orgogliosi di come il team abbia lavorato nel corso dell'inverno per costruire una vettura nuova. Siamo felici di tornare a correre perché è quello che ci piace fare. Dobbiamo anche essere umili".

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova monoposto?

"Dovrebbe essere più veloce. Veloce e dovrà essere affidabile. La nuova monoposto è un grande passo avanti per chi la guarda da fuori, è molto diversa. Abbiamo fatto un grande passo avanti, soprattutto dal punto di vista dell'aerodinamica, che è un'evoluzione naturale della macchina 2022, ma anche di quello che abbiamo visto dai nostri avversari, com'è normale che sia".

Le regole sono pressoché le stesse dello scorso anno, ma la FIA ha modificato alcune cose riguardo il fondo delle monoposto 2023. Quanto inciderà sulle prestazioni?

"Le regole sono cambiate, soprattutto per quanto riguarda il fondo. Per gli spettatori questa modifica potrebbe sembrare marginale, ma in realtà per noi è stato un cambiamento grande, abbiamo dovuto ridefinire diversi parametri di diverse aree. Le regole, quindi, non sono state così stabili".

Pensate di aver fatto il massimo per ovviare alla modifica di regolamento tardiva imposta dalla Federazione?

"FIA ha cambiato le regole in un punto molto importante della monoposto per quanto riguarda i flussi. Regole introdotte per cercare di attenuare il porpoising. Sarà sicuramente un limite per noi ma anche per tutti i team. Abbiamo ore contingentate in galleria del vento e crediamo che nessuno nel corso dell'inverno abbia trovato la soluzione ideale per sopperire a queste modifiche. C'è sempre della performance da trovare, soprattutto con questi cambiamenti di anno in anno".

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Il Mondiale 2023 di Formula 1 è alle porte. Che tipo di stagione pensa possa essere?

"Abbiamo già visto nel 2022 che siamo stati costretti a lottare fino all'ultimo giro della stagione. Quella 2023 sarà una stagione lunga ed estenuante. Dovremo essere mentalmente preparati. Ogni fine settimana avremo una lotta furiosa nel centro gruppo. Suppongo che sarà una lotta che coinvolgerà diversi team. Sarà interessante capire chi riuscirà a uscirne meglio e lo farà chi riuscirà ad evolvere meglio la macchina. Sarà una stagione molto lunga".

Quali sono gli obiettivi del team per questa stagione?

"Non combatteremo per vincere o fare le pole position. Sarà molto importante però tenere la testa bassa e cercare di ottenere le migliori posizioni possibili. Sarebbe molto bello cercare di lottare per le prime 4 file ma penso sia difficile. Il nostro delta dai top team è ancora grande e c'è tanto margine di sviluppo. Dobbiamo fare un passo alla volta per colmare il gap anche perché a medio termine il nostro obiettivo sarà tornare protagonisti nelle prime file".

Quanto è importante per Alfa Romeo Racing avere a disposizione gli stessi piloti titolari della passata stagione?

"E' molto importante avere gli stessi piloti della passata stagione. Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. Ci danno i feedback nel corso della stagione e nel 2022 ci hanno dato indicazioni ben precise. Speriamo che continuino così per cercare di migliorare la macchina. Loro giocano un ruolo importante nello sviluppo della macchina e noi dobbiamo cercare di dare loro una macchina più veloce e affidabile".

Alfa Romeo C43, dettaglio tecnico Photo by: Alfa Romeo