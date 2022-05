F1 | Monaco, Libere 3: Perez sorprende le due Ferrari

Quattro piloti sotto al muro dell'1'13": tutti gli altri fanno un altro GP. Sergio Perez ha fatto suonare la sirena d'allarme nel Principato perché il messicano ha portato la Red Bull in vetta alla tabella dei tempi dopo la terza sessione di prove libere, confermando che le RB18 non sarebbero state lontane dalle rosse anche nel giro secco.

Sergio è arrivato a 1'12"476 con le gomme Soft togliendo per 41 millesimi di secondo la supremazia a Charles Leclerc che non ha più avuto modo di replicare nel finale. Non si creda che la Red Bull abbia mandato alla carica il suo gregario per tenere nascosto Max Verstappen. L'olandese è solo quarto e paga un divario di quattro decimi dal compagno di squadra che è davvero anomalo. Max ha abortito un paio di tentativi per il traffico, ma si è sempre lamentato dell'eccessivo sottosterzo che gli impedisce di essere reattivo nelle curve più lente dove serve trazione.

La Red Bull ha corretto il tiro con Perez, molto a suo agio nelle stradine del Principato, dimostrando che la vettura di Newey può sfidare le Ferrari per la pole, ma per il momento manca all'appello il leader del mondiale in seria difficoltà.

La Ferrari ha fatto ricorso a due giri di lancio per cercare il giro secco e Charles Leclerc aveva molto carburante nel serbatoio quando ha siglato la sua prestazione. Il monegasco non ha cercato rischi inutili, prendendo sempre più confidenza con i guardrail.

Carlos Sainz, sotto investigazione per un impedimento di Lance Stroll a inizio sessione, è terzo con un distacco di oltre tre decimi: lo spagnolo si è tenuto coperto per evitare errori che avrebbero compromesso il weekend: gli è bastato stare davanti a Max Vesratppen, ma in qualifica la Ferrari punterà a una prima fila tutta del Cavallino.

Pierre Gasly con l'AlphaTauri è riuscito a ergersi al quinyto posto davanti a Lando Norris con la McLaren che sembrava aver prenotato la posizione del primo degli altri: 16 millesimi separano i due. Lewis Hamilton ha ripreso i galloni del team Mercedes: è settimo con la W13 che paga oltre otto decimi da Perez. Un'eternità...

Questa volta Lewis è riuscito a fare meglio di George Russell, nono, per un decimino. Fra le due frecce d'argento c'è Kevin Magnussen con la Haas, sorpresa di questo turno. La Top 10 la chiude Fernando Alonso con la Alpine, mentre Esteban Ocon continua il suo weekend difficile e non va oltre il 17esimo posto.

Yuki Tsunoda è 11esimo con l'altra AT02: il giapponese precede Mick Schumacher con la Haas. Il tedesco precede Sebastian Vettel di un soffio: l'Aston Martin continua a faticare, ma fa meglio di Lance Stroll solo 18esimo e mai a suo agio con la AMR22 rivista e corretta.

Valtteri Bottas si è accontentato del 14esimo posto con l'Alfa Romeo: dopo i guai di ieri il finlanede ha voluto girare, visto che ieri ha dovuto rinunciare alla prima sessione. La C42 può ambire un posto in Q3, anche se Guanyu Zhou sembra soffrire il tracciato ed è penultimo ma comunque davanti a Nicholas Latifi.

Positiva la prestazione di Alexander Albon con la Williams: è 15esimo e la posizone gli varrebbe il salto in Q2 che è la massima ambizione del team di Grove. Male Daniel Ricciardo con la McLaren ricostruita dopo il botto di ieri alle Piscine: l'australiano non è in confidenza e lascia nove decimi a Lando Norris.