F1, Monaco, Libere 2: le due Ferrari sono davanti!

Due Ferrari davanti a tutti: Charles Leclerc e Carlos Sainz fanno sognare i tifosi del Cavallino nella seconda sessione di prove libere del GP di Monaco. Il monegasco ha dimostrato nel giro secco in 1'11"684 di non aver risentito del problema al cambio che in mattinata gli ha impedito di effettuare più di quattro giri. Sul circuito di casa il Principino ha dato un saggio delle sue capacità, sfiorando i guard rail e i muretti senza commettere alcuna sbavatura. Era dal GP del Brasile 2019 che non succedeva di vedere due Rosse davanti a tutti in FP2

E' il segno che è all'altezza del compagno di squadra anche Carlos Sainz che con l'altra SF21 è arrivato ad appena 112 millesimi da Leclerc, rivelando che le Rosse sembrano molto a loro agio sulle strade di Monte Carlo, ben equilibrate, agili e veloci. A Maranello, però, non vogliono alimentare troppe illusioni sostenendo che i tempi del giovedì vanno presi con il bilancino, perché Mercedes e Red Bull si sono nascoste.

Il distacco di Lewis Hamilton terzo a 390 millesimi dalla Rossa danno fiato ai dubbi, perché il campione del mondo non può lasciare tre decimi a parità di mescola.La Mercedes sta lavorando sodo per mettere a punto la simulazione delle ruote posteriori sterzanti, un'arma invisibile che però potrebbe dare un grande contributo nella lotta per la pole position.

Intanto la Stella ha messo la W12 davanti alla Red Bull di Max Verstappen: il divario fra le due monoposto top è di appena 7 millesimi, cioè niente. L'olandese è parso piuttosto nervoso nella guida e nelle comunicazione con la squadra, quasi sentisse il peso della responsabilità di essere stato indicato come il grande favorito.

Sergio Perez non ha tenuto la scia di Max: il messicano che ha chiuso il turino del mattino come leader si è un po' perso concludendo all'ottavo posto a un secondo dalla vetta e a sei decimi dal suo capitano. Troppo per Monaco.

La quinta piazza è di Valtteri Bottas con la W12: il finlandese è attaccato a Verstappen e precede Lando Norris con la migliore McLaren, visto che Daniel Ricciardo è rimasto avviluppato al 15esimo posto. Le MCL35 M soffrono per una messa a punto che non manda in temperatura le gomme e devono effettuare più di un giro di lancio.

Davanti a Perez si è inserito un buon Pierre Gasly settimo con l'AlphaTauri, mentre è da segnalare la giornata di Antonio Giovinazzi eccellente nono con l'Alfa Romeo: l'italiano ha preceduto due campioni del mondo, Sebastian Vettel con l'Aston Martin e l'altra C41 di Kimi Raikkonen.

Fernando Alonso è 12esimo con l'Alpine ed Esteban Ocon è 14esimo: fra le due monoposto di Enstone si è infilato Lance Stroll che oggi ha preso regolarmente la paga dal tedesco quattro volte campione del mondo.

George Russell e Nicholas Latifi sono stati davanti alle Haas e hanno finito con un distacco fra loro infinitesimale. In coda c'è Yuki Tsunoda che ha baciato i rail all'uscita delle Piscine dopo 11 giri: il rookie giapponese non è potuto tornare in pista.

Ha sbattuto anche Mick Schumacher al Casino e poi il tedesco ha dovuto parcheggiare la sua Haas alla chicane del Porto con la sospensione posteriore destra malconcia. Questa volta ha fatto meglio Nikita Mazepin che non ha commesso errori sulla pista più impegnativa...