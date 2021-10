Minardi: "Imola nel calendario 2022 è un risultato straordinario"

Era un sogno che si sta trasformando in realtà: Imola si è meritata la Formula 1 anche per il prossimo anno e fino al 2025. Non deve stupire, quindi, se accanto alla data del GP dell'Emilia Romagna dal promotore del Campionatoè stato aggiunto un asterisco che specifica come la disputa della gara sia, ovviamente, condizionata alla firma del contratto pluriennale.

“La presenza di Imola nel calendario 2022 è un risultato straordinario, che si è potuto ottenere solo grazie ad un perfetto e coeso gioco di squadra – è il commento di Gian Carlo Minardi, Presidente di Formula Imola -. Per questo voglio ringraziare ACI, Governo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola e CON.AMI, che hanno lavorato in piena sinergia per il raggiungimento di questo prestigioso obiettivo, che vedrà Imola anche nel 2022 come primo appuntamento europeo, nel weekend del 22 - 24 aprile, augurandoci le tribune piene di appassionati”.

L'Italia avrà ancora il privilegio di proporre due gare in calendario ed è l'unica nazione che si concede questo privilegio.

Soddisfatto anche Jean Todt, presidente della FIA: “L'impressionante calendario 2022 è il risultato del grande lavoro svolto dalla Formula 1, guidata da Stefano Domenicali e dal suo team, in forte sinergia con la FIA".

"Negli ultimi due anni, la F1 ha mostrato una notevole capacità di recupero. Ciò è chiaramente dimostrato dalla continua crescita di questo sport nonostante le importanti sfide imposte dalla pandemia. I 23 Gran Premi del 2022 saranno un'entusiasmante vetrina per le nuovissime monoposto e non vedo l'ora di vederli. La spinta verso la sostenibilità nel motorsport continua ad essere una priorità per la FIA. I nuovi regolamenti tecnici della Formula 1 sottolineano questo approccio”.

E' molto positivo anche Stefano Domenicali, presidente F1:

“Siamo entusiasti di annunciare il calendario 2022 mentre ci prepariamo ad entrare in una nuova era della F1 con un nuovissimo regolamento e monoposto che sono state progettate per correre più vicine. Finora questa stagione è stata incredibile con grandi battaglie in pista, e un pubblico che è tornato ai GP dopo l'impatto del pandemia. Non vediamo l'ora di accogliere più fan nella prossima stagione e speriamo che il 2022 sia più normale degli ultimi due che abbiamo vissuto”.

“Siamo molto soddisfatti dell'interesse che la Formula 1 ha suscitato in posti che vogliono ospitare le gare: crediamo di avere un calendario 2022 fantastico con destinazioni come Miami che si uniscono a circuiti famosi e storici. La pandemia è ancora con noi e continueremo quindi a essere vigili per stare al sicuro e proteggere tutto il nostro personale e le comunità che visiteremo”.