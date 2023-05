F1 | Minardi elogia la Ferrari: "Alla fine veloce come Red Bull"

Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, la società che gestisce l'Enzo e Dino Ferrari è contento: la Scuderia con l'ottimo Charles Leclerc si è messo in caccia delle due Red Bull con una SF-23 che, finalmente, ha mostrato, quale può essere il suo potenziale, dopo un avvio di stagione molto difficile. Nel GP dell'Azerbaijan la rossa ha portato a casa due podi con il monegasco, secondo nella Sprint e terzo nel GP domenicale...

“Sono contento di aver visto questa settimana una Ferrari in netta crescita: la doppia pole position e i due podi di Charles Leclerc a Baku rappresentano un ottimo segnale di riscossa dopo un inizio di stagione travagliato. Segno che il mese senza corse è stato ben speso a Maranello per far crescere la vettura: si è notato soprattutto quando, nel finale di gara, con il serbatoio scarico di carburante, la Rossa ha girato sui tempi della Red Bull, lottando con il vincitore Perez e Verstappen per il giro più veloce. Bella è stata questa battaglia che ha visto 4-5 piloti lottare con il cronometro per strapparsi appunto il giro più veloce in gara”.

Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola Photo by: Giulia Brancher

Minardi riserva parole di miele per la Ferrari, ma non perde occasione per dare appuntamento ai tifosi per il GP dell'Emilia Romagna, promettendo che quest'anno gli spettatori troveranno un impianto pronto ad accogliere i tifosi...

“Il mese che è servito alla Ferrari per crescere, noi a Imola lo abbiamo speso per rendere il più accessibile e confortevole possibile l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari che dal 19 al 21 maggio ospiterà il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Per soddisfare le esigenze degli appassionati abbiamo allestito sei ulteriori tribune e altre novità saranno rese note a breve. Città e autodromo sono pronti ad accogliere i tanti tifosi del motorsport che certamente avranno apprezzato la combattutissima gara di Baku”.