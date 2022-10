F1 | Mick Schumacher: niente Libere 2 a Suzuka. Deve cambiare telaio

Per Mick Schumacher, è proprio il caso di dirlo, piove sul bagnato. Il pilota del team Haas sarà costretto a non prendere parte alle Prove Libere 2 del Gran Premio del Giappone 2022 di Formula 1 dopo l'incidente che lo ha visto protagonista in mattinata.

Alla fine del primo turno, poco dopo aver fatto un tentativo di partenza dalla griglia, Schumacher era intento a raggiungere i box. Durante il suo ultimo giro ha perso il controllo della sua VF-22 e si è girato, finendo per andare a sbattere contro il muro delle barriere della pista giapponese.

A beffarlo è stata la grande quantità di pioggia caduta soprattutto negli ultimi 17 minuti del turno e nulla ha potuto fare, sebbene avesse in dotazione un set di gomme Pirelli Full Wet, quelle da bagnato estremo, particolarmente adatte alle condizioni in cui imperversava la pista in quegli attimi.

Riportata la monoposto ai box della Haas, il team ha verificato i danni fatti dal contatto con le barriere e il responso è stato impietoso: telaio rotto e, dunque, da sostituire. Per questo motivo il pilota tedesco non potrà prendere parte al secondo turno di libere del Gran Premio del Giappone.

Una doppia beffa per Mick, perché questo turno durerà non 60 minuti, ma 90, perché inizialmente avrebbe dovuto essere dedicato ai test sui prototipi delle gomme Pirelli 2023, ma la pioggia ha letteralmente cambiato i piani stabiliti diverse settimane or sono.

Schumacher perde così una grande occasione, quella di provare ancora su pista bagnata considerando che per la gara di domenica è attesa pioggia, anche se - almeno per ora - non nella quantità vista nel primo turno di libere. Come se non bastasse, questo incidente non fa certo crescere le sue quotazioni per vederlo ancora con il team americano la prossima stagione...