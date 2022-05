F1 | Miami senza pace, riasfaltata di nuovo curva 17

Non sembra esserci pace per l’asfalto del tracciato di Miami. Il circuito entrato quest’anno in calendario, infatti, già nella giornata di ieri, prima che qualsiasi attività prendesse il via, ha costretto gli organizzatori ad intervenire per riasfaltare un tratto in curva 17 ed in curva 7.

Nel corso della scorsa notte altri lavori si sono resi necessari per posare nuovamente l’asfalto in una curva 17 che sembra essere diventata il punto debole del tracciato. In questo caso si è posato l’asfalto anche in uscita di curva, cosa non fatta nella giornata di ieri.

A confermare questi lavori è stato il direttore di gara Niels Wittich che in una nota inviata alle squadre questa mattina ha confermato la riasfaltatura dell’intera curva 17.

Oltre a questi lavori, sono state apportate delle modifiche anche per quel che riguarda la controversa corsia di ingresso in pit lane.

I funzionari, tra cui Niels Wittich, direttore di gara, FIA, Bernd Maylander, pilota della Safety Car, ispezionano la pista Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Già nella giornata di ieri alcuni piloti avevano sollevato perplessità sulla scelta di piazzare dei cordoli sia all’interno che all’esterno della chicane che delimita la corsia di ingresso ai box e nel corso delle libere si è notato come il passaggio su questi cordoli particolarmente alti scomponesse notevolmente le monoposto col rischio di far finire a muro i piloti.

La FIA ha deciso di rimuovere i cordoli e delimitare la chicane con dei dissuasori che dovrebbero creare meno problemi.