F1 | Mexico, Libere 3: Max sempre in testa, poi la sorpresa Williams

Il sabato di Città del Messico si è aperto esattamente come si era chiuso il venerdì, con il miglior tempo di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, come in altre occasioni, si è portato in vetta alla classifica registrando il miglior crono in 1:17.887, in quella che è stata una sessione particolare per il portacolori della squadra di Milton Keynes.

Dopo aver effettuato il primo tentativo sulla soft, l’olandese ha iniziato direttamente il long run sulla stessa gomma senza rientrare ai box, a dimostrazione che nel momento in cui ha registrato il primo tempo, aveva a bordo almeno una decina di giri carburante sulla vettura. Verstappen si è poi migliorato nell’ultima parte di sessione quanto tutti gli altri sono tornati in pista per un secondo tentativo sulla mescola più tenera, battendo il tempo che aveva registrato Alexander Albon pochi istanti prima di soli 70 millesimi. Tuttavia, è importante menzionare che il pilota della Red Bull ha comunque incontrato traffico nel suo giro.

Alle spalle del leader figura proprio Albon con una Williams che sorprende, inserendosi tra le due RB19. Ieri il pilota della scuderia di Grove non aveva nascosto di puntare quantomeno alla Q3 e oggi vuole confermare quelle speranze. Terzo tempo per Sergio Perez che, nel primo tentativo sul compound più morbido, ha seguito il medesimo programma sulla soft di Verstappen, per poi effettuare un vero push con un minor quantitativo di benzina che lo ha portato al terzo posto di sessione a circa un decimo e mezzo dal compagno di casacca.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Più staccata la prima Mercedes, quella di George Russell. Rispetto alla giornata di ieri, quando il team sentiva di non aver trovato la corretta finestra di funzionamento, è stato cambiato in maniera importante il set-up nella speranza di riuscire a fare quel classico passo in avanti che in altre occasioni la Mercedes è stata in grado di portare a termine dal venerdì al sabato. L’inglese è riuscito a mettere tra sé e il compagno di squadra circa tre decimi, con Hamilton decimo che ha sofferto soprattutto nel settore centrale e, più nello specifico, nel cambio di direzione tra curva 4 e 5.

Quinto tempo per la McLaren di Oscar Piastri a circa mezzo secondo dalla vetta, mentre si conferma in top ten Valtteri Bottas, che già nella giornata di ieri aveva dato buone sensazioni, dimostrandosi fiducioso di potersi inserire nella lotta per la top ten. Su un tracciato dove il team può abbassare maggiormente la vettura rispetto ad altri appuntamenti, l’Alfa vuole conquistare punti importanti per la sua classifica.

Alle spalle del finlandese spunta Yuki Tsunoda, il quale però prenderà il via dal fondo dello schieramento in seguito alla sostituzione della Power Unit sulla sua monoposto. Il suo compagno di squadra, Daniel Ricciardo, si è comunque inserito tra i primi dieci raccogliendo un nono posto, a conferma di una buona competitività della AT04 su un tracciato a lei più congeniale. È interessante segnalare che durante la terza sessione, il team di Faenza ha anche provato il gioco delle scie, molto probabilmente nel caso si potesse rivelare necessario per permettere all’australiano di superare la Q2 ed accedere nell’ultima manche.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Undicesimo Logan Sargeant, seppur staccato di quasi otto decimi dal compagno di squadra. Alle sue spalle l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou e la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc. Così come altre squadre, la Rossa ha dedicato la parte centrale della sessione ai long run, per poi effettuare un tentativo di time attack negli ultimi minuti, quando la pista si trovava in condizioni migliori. Tuttavia, sia il monegasco che Carlos Sainz non sono riusciti a segnare un buon crono a causa del traffico. Il monegasco ha dovuto abortire il primo tentativo su gomma nuova e, dato il poco tempo a disposizione prima della bandiera a scacchi, non è riuscito a raffreddarla sufficientemente prima del secondo push sulla stessa gomma, il che lo ha portato a classificarsi solo in tredicesima posizione. Peggio è andata allo spagnolo che, finito nel traffico di Stroll nel secondo settore, è finito in testacoda, distruggendo così gli pneumatici.

A chiudere la classifica le due Haas, la Aston Martin di Fernando Alonso e le due Alpine, con le vetture francesi che sembrano in una situazione quasi contraria a quella vissuta ieri, quanto avevano definito le prime due sessioni di libere come uno dei loro migliori venerdì della stagione.