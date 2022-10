F1 | Messico, Libere 3: è 1-2 Mercedes. Russell precede Hamilton

Sull'asfalto già caldo, circa 43 gradi, dell'Hermanos Rodriguez, la Formula 1 ha disputato il terzo e ultimo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico e a ottenere il miglior tempo è stato ancora una volta George Russell.

Il pilota della Mercedes, già il più veloce nell'atipica seconda sessione di libere di ieri in cui la maggior parte dei piloti ha utilizzato esclusivamente le gomme prototipali 2023 di Pirelli, si è ripetuto oggi fermando il cronometro in 1'18"399.

Russell ha colto il miglior tempo nella seconda parte della sessione, con la pista molto più gommata rispetto alla prima parte, per sfruttare un set di mescole Soft nuove e mettersi alle spalle tutti quanti. Il primo di questi è il compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Il 7 volte iridato ha sfruttato lo stesso momento usato da Russell per firmare il secondo tempo in queste Libere 3 ed è finito per pagare un ritardo di 144 millesimi di secondo dal miglior tempo di oggi.

I pretendenti alla vittoria, primo tra tutti Max Verstappen, si sono concentrati particolarmente sulla preparazione della gara facendo diverse simulazioni di gara con gomme Soft e Medium. Il 2 volte iridato della Red Bull ha colto il quarto tempo a quasi mezzo secondo dalla Freccia d'Argento numero 63.

Quinto posto per la seconda RB18, quella del padrone di casa Sergio Perez. Entrambi i piloti del team di Milton Keynes hanno denotato problemi di trazione e, nella seconda parte della sessione, hanno chiesto modifiche importanti d'assetto per cercare di ovviare a questo problema.

Le Ferrari sono vicine alle RB18, con Charles Leclerc quarto a 724 millesimi da Russell e Carlos Sainz Jr. - sesto - staccato di appena 6 centesimi da Perez che lo precede. La Ferrari ha mostrato grande velocità nel primo settore grazie a un assetto molto scarico. Difficoltà invece nel tratto centrale della pista, quello in cui ieri Charles Leclerc è finito per sbattere contro le barriere, rovinando la sospensione posteriore sinistra e l'ala posteriore.

Nel box di Maranello sembra esserci poca preoccupazione per la prestazione sul giro secco, tant'è che sia Sainz che Leclerc hanno dedicato gran parte del tempo a simulare stint di gara con risultati incoraggianti, sebbene il monegasco abbia lamentato un sottosterzo molto accentuato nel corso della sessione. Sorprende Lando Norris, che proprio a fine sessione è salito al settimo posto a 16 millesimi da Sainz. Più in difficoltà Daniel Ricciardo, 14esimo e ormai sempre più vicino ad abbandonare il team di Woking.

Si conferma veloce l'Alfa Romeo nelle mani di Valtteri Bottas: il finlandese è ottavo ed è anche l'ultimo ad aver denotato un gap inferiore al secondo da Russell. Dietro di lui ottimo Yuki Tsunoda, nono, davanti alla sorprendente Williams di Alex Albon. Il thailandese ha preceduto di pochi millesimi la prima Alpine, quella di Esteban Ocon, mentre Fernando Alonso è 13esimo, preceduto anche da Guan Yu Zhou.

Rispetto a ieri ha fatto più fatica Pierre Gasly, solo 15esimo, davanti a Lance Stroll. Stesso discorso per Sebastian Vettel, 19esimo e penultimo davanti a Kevin Magnussen. Per le Aston Martin diversi problemi di guidabilità in generale, una situazione diametralmente opposta rispetto a quella vissuta ieri.