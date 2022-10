F1 | Messico, Libere 2: Mercedes e Russell al top. Leclerc a muro

Nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Città del Messico di Formula 1 le grandi protagoniste non sono state tanto le monoposto, quanto le gomme. Il turno è stato sfruttato quasi per intero dai team per provare le gomme prototipali Pirelli per la prossima stagione, conferendo così ai risultati un valore risibile.

I piloti che sono stati costretti a saltare le Libere 1 per fare spazio agli esordienti, però, hanno avuto 45 minuti di tempo per lavorare su gomme Hard, Medium e Soft e preparare le vetture per la giornata di domani.

Tra questi a ottenere il miglior tempo è stato George Russell al volante della Mercedes W13 numero 63. Il pilota britannico ha fermato il cronometro in 1'19"970, precedendo altri due piloti che sono stati costretti a non girare nel turno di questa mattina.

Al secondo posto, staccato di 828 millesimi di secondo, c'è Yuki Tsunoda. Il giapponese ha atto meglio di 4 decimi rispetto a Esteban Ocon, terzo a 1"2 da Russell. Alexander Albon, altro pilota che ha saltato le Libere 1, si è issato al 13esimo tempo sfruttando un set di mescole Soft, al pari dei colleghi che hanno occupato le prime tre posizioni.

Il primo pilota in classifica tra quelli costretti a utilizzare solo le gomme prototipali 2023, il più veloce è stato Lewis Hamilton - quarto assoluto - in 1'21"509. Ricordiamo però che è inutile fare congetture legate ai tempi, perché le mescole non erano contrassegnate da bande colorate. Per questo motivo i team non hanno saputo con quali mescole abbiano girato i propri piloti.

Dietro il 7 volte iridato ecco le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen, separate rta loro di appena 9 millesimi di secondo. Entrambe sono a meno di un decimo dal crono di Hamilton.

Sebbene la Ferrari avesse entrambi i piloti concentrati nel lavoro sulle gomme 2023 per Pirelli, Charles Leclerc è stato autore di un errore dopo 35 minuti dall'inizio della sessione e ha causato la prima bandiera rossa di queste Libere 2.

Il monegasco ha perso il posteriore della sua F1-75 all'ingresso del tratto misto, le chicane, ed è finito contro le barriere di Curva 7. Nell'impatto la Rossa ha avuto danni considerevoli alla sospensione posteriore sinistra e all'ala posteriore. Entrambe le componenti sono andate distrutte. In casa Ferrari si attende il responso dei meccanici per capire se nell'impatto si è danneggiato anche il cambio o meno.

Importante però sottolineare come le componenti montate sulla Rossa di Leclerc fossero vecchie, pezzi da rotazione. Questo significa che non incorrerà comunque in penalità qualora il team dovesse riscontrare problemi e danni ulteriori che travalicano quelli all'ala e alla sospensione.

La sessione di Leclerc è così terminata a due terzi di sessione ancora da disputare, mentre Carlos Sainz Jr. ha centrato l'ottavo tempo, appena alle spalle del compagno di squadra.

Così come accaduto in mattinata, Valtteri Bottas e Pierre Gasly si sono confermati in Top 10 pur utilizzndo le gomme prototipali. Appena fuori, invece Fernando Alonso, 11esimo e davanti a Sebastian Vettel, Alexander Albon e i due piloti della McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Kevin Magnussen si è ripreso il volante della sua VF-22 dopo averla lasciata nelle mani di Pietro Fittipaldi nelle Libere 1. Il danese ex McLaren ha firmato il suo miglior tempo di sessione con le gomme prototipali, non andando oltre il 18esimo tempo. Dietro di lui i soli Nicholas Latifi e Guan Yu Zhou. Il cinese, a meno di 2 minuti dal termine della sessione, ha provocato la seconda e ultima bandiera rossa di giornata fermando la sua Alfa Romeo a causa di un guasto idraulico.